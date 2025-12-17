به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پانزدهمین نشست شورای مشورتی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم صبح امروز در مرکز عالی قرآن و عترت برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این جلسه آخرین نشست شورای مشورتی بود و از هفته آینده شورای برنامه‌ریزی و محتوایی نمایشگاه با قوت وارد عمل خواهد شد تا مقدمات برگزاری نمایشگاهی در شأن قرآن کریم فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ارباب‌سلیمانی افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرده‌اند که باید از همۀ ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای برگزاری نمایشگاه استفاده شود تا بتوانیم شاهد رویدادی فاخر و اثرگذار باشیم. در همین راستا، رایزنی با حوزه و دانشگاه و دیگر نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به موضوع شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن ادامه داد: پیشنهاد اعضای این شورا به وزیر فرهنگ ارائه شد و پس از تأیید نهایی، احکام اعضای منتخب اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ این شورا وظیفه دارد سیاست‌های کلان نمایشگاه را مشخص و مصوب کند.

رئیس سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن درباره ساختار نمایشگاه امسال افزود: مهم‌ترین بخش‌های نمایشگاه طراحی و مسئولیت‌های هر بخش مشخص شده است. همکاران ما در حال برنامه‌ریزی دقیق برای بخش‌های محتوایی، فرهنگی، هنری، بین‌المللی و رسانه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی هستند تا نمایشگاه امسال با کیفیتی بهتر برگزار شود.