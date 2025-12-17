به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس گزارش اداره مدیریت راه های استان خراسان رضوی هم اکنون کولاک محور مشهد - به کلات محدوده گردنه گوجگی را فرا گرفته است.

بارش برف هم در صالح آباد، باخرز، کوهسرخ، تایباد، زاوه، کلات، فریمان، احمدآباد، تربت حیدریه، سرولایت، آزادراه باغچه - مشهد و محورهای سبزوار - اسفراین (گردنه بیدبرغمد)، تریت جام -- فریمان، سبزوار - بردسکن (گردنه البلاغ)، سرخس - مشهد (گردنه مزداوند)، خواف - تایباد (گردنه دردوی)، تربت جام - صالح آباد (گردنه بنی تاک و کله مل)، باغچه - نیشابور (گردنه شریف آباد و ابرش)، تربت حیدریه - باغچه (گردنه خماری و رباط سفید) و درگز - قوچان (گردنه تیوان) گزارش شده است.

جغتای، جوین، سبزوار، بردسکن، فیروزه، تربت حیدریه، کاشمر، خوشاب، سرخس، نیشابور، بجستان، مه ولات، رشتخوار، خواف، کلات، چناران، قوچان، طرقبه شاندیز، مشهد، سرخس و تربت جام هم با بارش باران مواجه است.

مه نیز شهرستان کلات، آزادراه باغچه - مشهد و محورهای باغچه - تربت حیدریه (اسلام قلعه)، سبزوار - اسفراین (بیدبرغمد)، سرخس - مشهد (مزداوند)، تایباد - خواف (کرات)، مشهد - کلات (گوجگی) و درگز - قوچان (تیوان) را فرا گرفته است.



