برگزاری المپیاد ورزشی دانشآموزی در کمالشهر
رئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر با حضور برنامه نگاه مردم گفت: المپیاد ورزشی دانشآموزی این شهر، با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت روحیه ورزشی در میان نوجوانان و جوانان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سعید بهرامی، رئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر با حضور در برنامه نگاه مردم گفت: المپیاد ورزشی دانشآموزی این شهر با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت روحیه ورزشی در میان نوجوانان و جوانان برگزار شد.
بهرامی با اشاره به تصویب تقویم فرهنگی امسال در شورای اسلامی شهر کمالشهر اظهار کرد: در چارچوب این تقویم و با همکاری مجموعه سپاه و بسیج، برای دومین سال پیاپی المپیاد ورزشی دانشآموزی در سطح گسترده برگزار شد.
وی با بیان اینکه این المپیاد در بیش از ۱۲ رشته ورزشی برگزار شد در برنامه زنده سیمای البرز گفت: سال گذشته حدود ۴۵۰ دانشآموز در این مسابقات شرکت کردند، اما امسال با استقبال گسترده، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ دانشآموز در رقابتها حضور یافتند که بهمعنای مشارکت مستقیم هزاران خانواده در این رویداد فرهنگی و ورزشی است.
بهرامی خاطرنشان کرد: اختتامیه این المپیاد هفته گذشته در سالن شهیدان نژادفلاح برگزار شد و برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در ایجاد شور، نشاط و امید در میان نوجوانان و جوانان دارد و شورای اسلامی شهر کمالشهر تلاش میکند برنامههای فرهنگی و ورزشی را بهصورت مستمر در طول سال دنبال کند.