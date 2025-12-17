پخش زنده
فرمانده انتظامی رشت از کشف بیش از پنج هزار و ۵۰۰ عدد انواع قرص و داروی غیرمجاز و مقادیری مواد مخدر در بازرسی از چند عطاری در یکی از بخشهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب با بیان اینکه ماموران انتظامی یکی از بخشهای تابعه شهرستان رشت در بازدید از واحدهای صنفی از توزیع و فروش قرص و داروهای غیر مجاز در ۳ واحد صنفی مطلع شدند، افزود: در بازدید از این واحدهای صنفی بیش از پنج هزار و ۵۰۰ عدد انواع قرص غیرمجاز و مخدر، نظیر قرصهای متادون، ترامادول، انواع قرصهای لاغری غیر مجاز، قرصهای مخدر و توهم زا و بیش از یک لیتر شربت اپیوم و متادون غیر مجاز کشف شد.
فرمانده انتظامی رشت از معرفی متصدیان ۴۱، ۳۶ و ۵۵ ساله این واحدهای صنفی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: مغازه این افراد تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.