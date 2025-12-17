پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف یک انبار احتکار و قاچاق مواد غذایی و آجیل به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداشتبار گفت: مأموران اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک باب انبار بزرگ احتکار مواد غذایی و انواع آجیل در شهرستان ساری شدند.
وی افزود: پس از رصد فنی و اطلاعاتی و اطمینان از وجود کالا، مأموران با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت استان به محل اعزام شدند که در بررسیهای انجامشده، حجم گستردهای از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در این انبار کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان اداره صمت که در محل حضور داشتند، اقلام موجود در این انبار مصداق احتکار بوده و بخشی از کالاها نیز قاچاق محسوب میشود و ارزش مجموع کالاهای کشفشده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ داداشتبار با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، ضمن هشدار به محتکران و افراد سودجو که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند، تأکید کرد: پلیس و دستگاه قضایی با اینگونه اقدامات غیرقانونی با قاطعیت و طبق قانون برخورد خواهند کرد.