به مناسبت ۲۶ آذرماه «روز ملی حملونقل»، از رانندگان فعال و تلاشگر آموزش و پرورش شهرستان منوجان تجلیل بهعمل آمد.
عباس سالاری مدیر آموزش و پرورش شهرستان منوجان، ضمن قدردانی از زحمات رانندگان شریف این مجموعه، اظهار داشت: رانندگان آموزش و پرورش در مقاطع حساس و شرایط دشوار، با روحیه فداکاری، ایثار و مسئولیتپذیری، نقش مؤثری در جابهجایی اموال، پشتیبانی مأموریتهای اداری و تسهیل امور همکاران فرهنگی ایفا کردهاند و خدمات آنان شایسته تقدیر است.
در پایان این مراسم، از جمعی از رانندگان برتر و فعالان حوزه حملونقل و ایابوذهاب آموزش و پرورش شهرستان منوجان، به پاس تلاشهای ارزشمند و خدمات صادقانه، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.