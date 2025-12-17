پخش زنده
طرح کانون یاریگران زندگی با مشارکت ۵۸۷ مدرسه در استان یزد اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان یزد گفت: این طرح الگویی برای خودمراقبتی دانش آموزان است که در سطح مدارس با هدف آموزش دانش آموزان و خانوادهها در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اجرا میشود.
محسن گلستانی فر افزود: در این طرح مدیریت مدرسه، مربیان، اولیا با همراهی بزرگان و اکابر محلهها به حل مسائل و آسیبهای اجتماعی دانش آموزان میپردازند.
وی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح ترویج سبک زندگی سالم و با نشاط است.