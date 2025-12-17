در هفته پژوهش، از مولفان دو کتاب «معماری آینده زیست شهری ایران» و «نوین شهرها» در مراسمی در شهر بینالود تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید بینالود گفت: در مراسمی با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، از تلاش‌های علمی و پژوهشی و تالیفات مدیرعامل و معاون شرکت عمران شهر جدید بینالود قدردانی شد.

حسین نژاد افزود: در این مراسم که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار شد، بر اهمیت تولید دانش و نقش پژوهش‌های کاربردی در توسعه و ترسیم آینده شهر‌های جدید کشور تأکید شد.

او ادامه داد: در این آیین، از مرتضی علیزاده مقدم، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بینالود به پاس فعالیت‌های علمی و پژوهشی، به ویژه تألیف کتاب «معماری آینده زیست شهری ایران» که گامی ارزشمند در تبیین رویکرد‌های نوین معماری و شهرسازی پایدار است و پیوند مدیریت اجرایی با پژوهش کاربردی را نمایان می‌سازد، قدردانی شد.

به گفته وی، همچنین در ادامه مراسم، از حمید اولیایی، معاون فنی و اجرایی این شرکت، برای تألیف کتاب «نوین شهرها» با موضوع «اهمیت ایجاد شهر‌های جدید در ایران» قدردانی شد.

مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید بینالود تاکید کرد: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و ارج نهادن به فعالیت‌های علمی مدیران و کارشناسان حوزه شهری انجام گرفته است.