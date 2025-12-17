پخش زنده
سیصد و شصت و هفتمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیأت علمی کشور، به ریاست دکتر محمدعلی کینژاد و با حضور اعضای هیأت عالی جذب در سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سلمانی معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور ضمن خیرمقدم و قدردانی از حاضران، بر اهمیت تسریع در فرآیندهای جذب اعضای هیأت علمی تأکید کرد.
محمدعلی کینژاد رئیس هیأت عالی جذب با قدردانی از میزبانی این جلسه، اظهار داشت: برگزاری جلسه هیأت عالی جذب در سازمان امور اداری و استخدامی با هدف رفع تأخیر در فراخوانهای وزارتین انجام شده و تلاش میشود فراخوانها در زمان مناسب و زودتر از گذشته اعلام شود.
حجت الاسلام والمسلمین ذبیحزاده دبیر هیأت عالی جذب مطابق مصوبه سیصد و شصت و چهارمین جلسه هیأت عالی جذب، توضیحاتی در خصوص تعیین تکلیف ردیفهای استخدامی متقاضیان شرکتکننده در فراخوانهای سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ارائه کرد. بر این اساس مقرر شد مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر مبنای مجوزهای صادره از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۲، نسبت به تعیین تکلیف تمامی پروندههای موجود متقاضیان جذب هیأت علمی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۳ اقدام کرده و با رعایت تهاتر مجوزهای صادره موجود و باقیمانده، پروندهها را جهت صدور کد استخدامی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کند.
مرکز جذب وزارت علوم مکلف شد حداکثر تا ۸ دیماه ۱۴۰۴، آمار فراخوانهای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به تفکیک مجوزهای رشتهمحل استفادهشده، استفادهنشده و در دست بررسی به سازمان امور اداری و استخدامی ارائه دهد.
در خصوص متقاضیان شرکتکننده در فراخوان ۱۴۰۳ نیز مقرر شد پروندهها تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف و افراد واجد شرایط برای صدور کد استخدامی معرفی شوند.
در ادامه جلسه، تصمیم بر آن شد که مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراخوان جذب اعضای هیأت علمی سال ۱۴۰۴ را بر اساس مجوزهای باقیمانده به صورت عمومی اعلام کند. همچنین پس از ارسال فهرست رشتهمحلها از سوی این مرکز، سازمان امور اداری و استخدامی موظف شد ظرف مدت یک هفته کارگروه مشترکی با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تأمین اعتبار ردیفهای استخدامی تشکیل دهد.
در بخش دیگری از جلسه مقرر شد دکتر جلیلی رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از آمار اعلام نیاز رشته محلهای فراخوان ۱۴۰۴، با استانداردسازی شاخصها، به سازمان امور اداری و استخدامی ارائه کند.
همچنین به منظور آیندهنگری در فرآیند جذب اعضای هیأت علمی، تشکیل کمیسیون مشورتی و نیز ایجاد شورای عمومی جذب استانها زیر نظر هیأت عالی جذب به تصویب رسید.
در پایان این جلسه، صلاحیت تعدادی از اعضای هیأت اجرایی جذب و اعضای کارگروههای صلاحیت عمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه امام صادق (ع)، صنعتی اراک، تهران، آیتالله بروجردی، صنعتی خاتمالانبیا، شاهرود، کرمانشاه، اراک، بیرجند، تربتحیدریه و کاشمر، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، صنعتی سیرجان، علوم و فنون دریایی خرمشهر، مراغه، زنجان و شاهرود مورد تأیید هیأت عالی جذب قرار گرفت.