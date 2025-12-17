به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ دبیر کنگره ملی شهدای آماد و پشتیبانی کل سپاه گفت: از سال ۱۳۸۹ به همت معاون آماد و پشتیبانی کل سپاه، ستاد کنگره ملی شهدای آماد و پشتیبانی کل سپاه تشکیل و یک بانک اطلاعاتی جامع و غنی از ۴۵۰۰ شهید این عرصه جمع آوری شد. به گفته سرهنگ میرزا حسینی، تاکنون در ۳۲ استان، بیش از ۱۲۰ یادواره و دو کنگره ملی شهدای آماد و پشتیبانی سپاه، برگزار شده است. وی با اشاره به نقش بی بدیل آماد و پشتیبانی کل سپاه در دوران دفاع مقدس افزود: پشتیبانی از رزمندگان در بخش‌های تغذیه، آبرسانی، سوخت رسانی، مهمات، تجهیزات، حمل و نقل، جابجایی نیرو و پرسنل از خدمات آماد و پشتیبانی کل سپاه در دوران جنگ تحمیلی بود. میرزا حسینی با اشاره به برگزاری یادواره سرداران و ۴۵۰ شهید آماد و پشتیبانی لشکر ۲۷ محمد رسول الله تهران بزرگ افزود: تجلیل و گرامیداشت یادوخاطره شهدای آماد و پشتیبانی، تکریم خانواده‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال به نسل آینده از اهداف این یادواره بود. وی با اشاره به اقدامات دبیرخانه کنگره ملی شهدای آماد و پشتیبانی کل سپاه گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب تالیف و ۱۱۰ مستند زندگی شهدا با همکاری رسانه ملی تولید شده است.