به مناسبت روز ملی حملونقل، رانندگان و کامیونداران سنندجی با برگزاری رژه خودروهای سنگین این روز را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، آیین گرامیداشت روز ملی حملونقل امروز با حضور رانندگان و فعالان این حوزه در سنندج برگزار شد و کامیونداران ناوگان حملونقل باری با رژه خودروهای سنگین، این روز را گرامی داشتند.
در این مراسم، معاون حملونقل جادهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان از فعالیت ۱۶ هزار راننده در بخش ناوگان حملونقل کالا در استان خبر داد و گفت: این ظرفیت بزرگ نقشی مهم در انتقال کالا و پشتیبانی اقتصادی استان دارد.
احمدی رئیس انجمن رانندگان سنندج نیز در سخنانی با اشاره به مشکلات جامعه رانندگان، بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از این قشر تأکید کرد.
همچنین جمعی از کامیونداران حاضر در مراسم به موضوعاتی از جمله مشکلات بیمهای، سخت و زیانآور بودن شغل رانندگی و فرسودگی ماشینآلات اشاره و خواستار رسیدگی و برنامهریزی برای رفع این مسائل شدند.