فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ علیرضا نگهبان گفت: مامورین این یگان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی به دو دستگاه وانت پیکان و نیسان مشکوک شدند و دستور ایست دادند.
او افزود: پس از متوقف کردن هر دو خودرو، در بازرسی از آنها در مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد.
سرهنگ نگهبان با بیان اینکه رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویتهای این فرماندهی است.