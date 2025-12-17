به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ علیرضا نگهبان گفت: مامورین این یگان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به دو دستگاه وانت پیکان و نیسان مشکوک شدند و دستور ایست دادند.

او افزود: پس از متوقف کردن هر دو خودرو، در بازرسی از آنها در مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ نگهبان با بیان اینکه رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌های این فرماندهی است.