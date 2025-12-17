پخش زنده
«تعویض دنده»، «دیوا»، «هنری جانسون»، «کاداک سینک» و «انتقام فیلیپ»، فیلمهای جدیدی هستند که آخر هفته آذر، از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «تاوان پول»، «ویجی ۶۹ ساله»، «بازیگوش ها»، «دردسرهای مردم»، «منصور»، «دیده بان»، «هزار سطر»، «هنری جانسون»، «قتل در قطار سریع السیر شرق»، «گربه بی دم»، «اورایان و تاریکی»، «کاداک سینک»، «تخت خواب سحر آمیز»، «سلطان»، «تبدیل شوندگان: نبرد رباتهای وحشی»، «نقشه پرواز» و «بله برون»، از دیگر فیلم های است که پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آذر، از قاب تلویزیون پخش می شوند.
شبکه یک
*فیلم سینمایی «تاوان پول» به کارگردانی «اولیویه ماست دپس»، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۳:۳۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تومر سیسلی، نارایان دیوید هکتر، پیبول پولساک، سوپاچای گیردسووان و جیمز فرانکو آمده است: پسر ۱۵ ساله لارگو وینج دزدیده میشود و تلاش او برای یافتن پسرش نیز بی نتیجه است. بعد از مدت کوتاهی شریک تجاری او نیز در یک کنفرانس کشته میشود. شرکت خانوادگی لارگو یعنی دبلیو در وضعیت بدی قرار دارد و ...
*فیلم سینمایی «ویجی ۶۹ ساله» به کارگردانی «آکشی روی»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۵:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی انوپام خیر، چانکی پاندی و اکاوالی خانا؛ دربارهی ویجی ماتیو، یک مربی بازنشستهی شنا و مردی ۶۹ ساله است که احساس میکند به دستاورد خاصی در زندگی نرسیده است. او تصمیم میگیرد در یک مسابقهی سهگانه شرکت کند تا به عنوان مسنترین ورزشکار سهگانهی هند رکورد بزند. او با برنامهی تمرینی سختی روبهرو میشود و اطرافیانش، از جمله دخترش و جامعهی ورزشی، نسبت به توانایی او شک دارند. علاوه بر این، همسایهی رقابتطلبش که پسرش را برای تبدیل شدن به جوانترین ورزشکار سهگانهی هند آموزش میدهد، به یک رقیب غیرمنتظره تبدیل میشود و ...
شبکه دو
*فیلم تلویزیونی «بازیگوش ها» به کارگردانی «نادره ترکمانی»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۰۸:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم درباره عماد پسر نوجوانی است که به همراه مادرش در شهر زندگی میکنند، اما به خاطر سختیهایی که با آن مواجه هستند، مادر تصمیم میگیرد برای تابستان به روستای پدری در شمال کشور رفته و در آنجا زندگی کنند. عماد از این تصمیم ناراحت است چرا که این تغییر باعث شده ارتباط او با دوستانش قطع شود، و از طرف دیگر با بچههای روستا نیز نتوانسته ارتباط خوبی برقرار کند. تنها دلخوشی عماد در روستا یک طوطی کاسکو به نام جیگر است که بسیار او را دوست داشته و با او حرف میزند. بچههای روستا که آنها نیز از عماد دل خوشی ندارند، یک روز برای شوخی جیگر را برداشته و قایم میکنند. از سوی دیگر عماد هم با دادن سبوسهایی فاسد به اردک هایشان آنها را اذیت میکند و ...
نعیمه نظام دوست، مهیار مجیب، ساناز سماواتی، پارسیا شکوری، امیررضا فرامرزی و مهران رجبی در این فیلم بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «تعویض دنده» به کارگردانی «یان کِی کریستال لو»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۷:۵۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی تیلر هاینس، کارترین بارِل، کریستین بوتتهیه کننده:شِین بوچر و کاترین دِلانی، درباره جِس زن جوانی است که به همراه پدرش یک گاراژ مکانیکی را اداره کرده و در زمینه تعمیرات ماشینها اطلاعات زیادی دارد. آوازه تبحّر و تخصص جس به عنوان یک تعمیرکار خانم به گوش افراد زیادی رسیده تا جایی که یک تهیه کننده برنامههای تلویزیونی که مسابقهای به نام تعویض دنده را برگزار میکند، به سراغ جس آمده و از او برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل میآورد. جس در ابتدا نمیپذیرد، اما با دیدن جایزه مسابقه که رقم بالایی دارد و همچنین با توجه به نیاز شدید او و پدرش به پول برای تمدید اجاره گاراژ، تصمیم میگیرد در مسابقه شرکت کندو ..
شبکه سه
*فیلم سینمایی «منصور» به کارگردانی «سیاوش سرمدی»، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۰:۰۰، پخش میشود.
این فیلم درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال هواپیماهای جنگی است تا بتواند رزمندهها را تجهیز کند. در ابتدا آنها با کارخانه ساخت هواپیما همکاری میکردند و صرفاً قطعات وارد شده از خارج از کشور را مونتاژ میکردند. اما این کارخانه با کارشکنیهایش باعث کند شدن و حتی توقف کار آنها و نرسیدن هواپیماها به خلبانان ارتش شده بود. تیمسار ستاری و تیمش ابتدا برای وارد کردن چند هواپیمای جنگی اقدام کردند که بخاطر حمله آمریکاییها به هواپیماها و بمباران آنها، با شکست مواجه شد. تیمسار ستاری به تیمش دستور داد که با داشتهها و دانش خودشان قطعات مورد نیاز هواپیماها را در یکی از سولههای ارتش، تولید کنند که ...
محسن قصابیان، مهدی کوشکی، جواد هاشمی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، قاسم زارع و لیندا کیانی در فیلم سینمایی «منصور» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «دیوا» به کارگردانی «روشن اندروز»، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه فیلم با بازی شاهد کاپور، پوجا هگده، کبری سایت، پاوایل گولاتی، سنهال تمکه، پراوش رانا، شیوراج والوکار، کیشوری شاهانه، مانیش وادهوا و اوپندرا لیمایه آمده است: دیو افسر پلیسی که در هنگام رسیدن به جواب پرونده جنایی که به آن رسیدگی میکند تصادف کرده و همه چیز را فراموش میکند. فراهان معاون رئیس و شوهر خواهرش، از او میخواهد که به هیچ کس نگوید حافظه اش را از دست داده است. او باید به جواب پروندهای که در دستش دارد، برسد. این که توانسته بود با کمک همکاران پلیس از جمله دوستش روهان یک تبهکار بزرگ به نام پرابات جاداو را پس از چندین عملیات ناموفق، از بین ببرد. در واقع در زمان درگیری، پرابات، قصد کشتن روهان را داشت که به دست دیو، پرابات کشته میشود. دیو به همکارانش میگوید افتخار کشتن پرابات را روهان داشته است. زیرا پرابات قصد کشتن او را داشته و روهان او را از پای در آورده است. حال زمانی که روهان در جایگاه گرفتن مدال افتخار قرار میگیرد با شلیک گلوله کشته میشود. دیو مسئول رسیدگی به پرونده میشود. او پس از بررسیهای متعدد به این نتیجه میرسد که روهان قبل از مرگش با توجه به مدارک، متوجه میشود دیو کسی بوده که برای پرابات از اداره پلیس خبرچینی میکرده است. او باعث فرار پرابات و مرگ همکارانش شده است. حال از دیو میخواهد اعتراف کند ولی او این کار را نمیکند و ...
*فیلم سینمایی «دیده بان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۰:۰۰، پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: ارتباط خط کمین با نیروهای خودی توسط دشمن قطع شده و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است. مقابله و مقاومت نیروها در مقابل دشمن نیازمند حضور دیده بان جهت هدایت آتش سنگین است. عارفی برای پیوستن به خط کمین و دیده بانی باید از مسیری عبور کند که زیر آتش شدید دشمن قرار دارد...
مهرداد سلیمانی، علیرضا حیدری، غلامرضا علی اکبری و اصغر پورهاجریان در فیلم سینمایی «دیده بان» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی «هزار سطر» به کارگردانی «مایکل هربیگ»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۴:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی دونالد ترامپ، جوناس نای و الیاسام بارک خواهید دید: رومرو روزنامه نگار یک مجله آلمانی در تمام مدت با همکار موفقش مقایسه میشود و در یک کار گروهی قرار است با این خبرنگار در مورد دو سوی مرز آمریکا و مکزیک و مهاجران غیر قانونی یک گزارش مشترک بنویسد. رومرو قرار است بر روی مهاجرها کار کند و همکارش بر روی شبه نظامیهای طرفدار ترامپ که با اسلحه مانع ورود مهاجرها به خاک آمریکا میشوند. رومرو با گذشت زمان به نوشتههای همکارش شک میکند و متوجه میشود نوشتههای او تناقضات بسیاری دارد و گویا غالب نوشتههای این خبرنگار زاییده تخیل است تا واقعیت. اما مسئولین مجله به هشدارهای رومرو توجه نمیکنند و عوض رومرو را اخراج میکنند. چون این خبرنگار با نوشته هایش بارها جایزههای غربی را برده است و هیچ کس به او شک ندارد. حتی او در مورد سوریه گزارشی دارد که بسیار معتبر است و جایزه برده است. او در این گزارش زندگی پسربچههای را روایت کرده است که با شعارنویسی بر دیوار باعث اعتراضات و جنگ داخلی سوریه شده است. اما رومرو با تحقیقات بیشتر متوجه میشود حتی این مقاله هم براساس دروغ نوشته شده و.
شبکه چهار
*فیلم سینمایی جدید «هنری جانسون» به کارگردانی «دیوید ممت»، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
این فیلم با بازی شیا لابوف، کریس بوئر و دومینیک هافمن؛ داستان مردی درونگرا و مرموز به نام هنری جانسون را روایت میکند؛ فردی که گذشتهاش همچون سایهای سنگین بر زندگیاش سایه افکنده و او را درگیر قضاوتهای اخلاقی و روابط پیچیده انسانی کرده است. روایت فیلم با صحبتهای هنری جانسون، با رئیسش، آقای بارنز، در داخل شرکتی که کار میکند شروع میشود. آنها گفتگویی طولانی در خصوص پرونده مردی دارند که به دلیل تلاش برای سقط جنین از طریق خوراندن دارو و قتل جنین به زندان افتاده بوده. این اقدام منجر به سقط جنین میشود و این مرد برای فرار از اتهام قتل عمد، به قتل غیرعمد اعتراف میکندو ...
*فیلم سینمایی «قتل در قطار سریع السیر شرق» به کارگردانی «کنت برانا»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کنت برانا، پنه لوپه کروز و ویلم دافو خواهیم دید: در قطار سریع السیری که به اروپا میرود میهمانان عالی رتبه بسیاری وجود دارند و هرکول پوآرو کارآگاه مشهور نیز در بین مسافران است. نیمه شب فریادها و سر و صدای قطار، پوآرو را متوجه به قتل رسیدن مردی در کوپه کناری میکند. بررسی همه جوانب و گفتوگو با مسافران پوآرو را به این نتیجه میرساند که ...
شبکه تهران
پویانمایی سینمایی «گربه بی دم» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: پله یک گربه کوچک است که دمش را از دست داده است و پدر بلگیتا آن را به عنوان هدیه به او داده است. پله در جنگل بعد از این که یک روباه او را دنبال میکند در رودخانه میافتد و به شهر میرسد و گربهها او را نجات میدهند. مایک یک گربه شرور است که باشگاهی برای نمایش گربهها ترتیب داده است و مایا هم به او کمک میکند. پله میخواهد به خانه برگردد ولی ...
پویانمایی سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی «شان چارماتز»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: اورایان پسر کوچکی است که از تاریکی میترسد. او ترسهای زیادی دارد و از بچههای زورگوی مدرسه کتک میخورد و نمیتواند از خودش دفاع کند. تا این که یک شب موجود سیاهی به نام تاریکی از دل سیاهی اتاقش بیرون میآید و او را به دیدن زیباییهای شب و دوستانش خواب و هیاهو و سکوت و بیخوابی و رویا میبرد. تمام این شخصیتها به تاریکی کمک میکنند تا کارش را خوب انجام دهد. اورایان برای دوستان تاریکی از زیباییهای روز میگوید و این که نور از تاریکی بهتر است و همین باعث میشود که تاریکی ناراحت شده و آنجا را ترک کند. نور همه جا را فرا میگیرد و دیگر تاریکی وجود ندارد. در روشنایی نور که مدام روی زمین وجود دارد همه مردم خسته و عصبی میشوند و آنجاست که اورایان به دنبال تاریکی میرود و ...
*فیلم سینمایی جدید «کاداک سینک» به کارگردانی «اَنیرودها روی چاودیری»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی پانکاج تریپاتی، سانجانا سانگی، پارواتی تیرووتو، جایا احسن، پرش پهوجا، دیلیپ شانکار، جوگی مالنگ، راجان مودی، وارون بودادف و آنیندیا سنگوپتا خواهیم دید: آکا پلیس رسیدگی به جرائم مالی است که همسرش فوت کرده است. او دو فرزند به نامهای آدیتیا و ساکشی دارد و در بیمارستان بستری است. او حافظه اش را از دست داده است. وی به اختلاس متهم است هر روز دخترش به دیدن او میرود تا کمک کند پدرش خاطراتش را به یاد بیاورد. آکا از صحبتهای دیگران اطلاعاتی را به دست میآورد و در نهایت متوجه میشود که همکارانش با همدستی رئیس خودشان اختلاس را انجام دادهاند و با تزریق دارو و دار زدن آکا در اداره پلیس کاری کردهاند که قاضی باور کند که آکا بعداز اختلاس پشیمان شده و قصد داشته که خودش را بکشد، اما ...
شبکه نمایش
*فیلم سینمایی «تخت خواب سحر آمیز» به کارگردانی «رابرت استیونسن»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
داستان فیلم با بازی آنجلا لنسبوری، دیوید تاملینسون، سیندی اوکالاهان و روی اسنارت؛ درباره شاگرد یک جادوگر است که خیلی دوست دارد به یک جادوگر واقعی تبدیل شود. فیلم درباره زمان جنگ جهانی دوم است. زمانی که سربازان انگلیسی به آلمانیها هجوم بردند. در آن هنگام، سه کودک برای اقامت نزد این زن جادوگر رفته و در پی آن که فهمیدند او یک جادوگر است، به او علاقهمند شدند. این زن جادوگر طی اتفاقاتی متوجه میشود که سرش کلاه رفته است. به این ترتیب که او تختخوابی را جادو میکند و ...
*فیلم سینمایی «سلطان» به کارگردانی «مسعود کیمیایی»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: کیف مریم را که حاوی اسناد و مدارک مربوط به ۵۰۰ متر از یک باغ که به مریم تعلق دارد، جیب بری به نام سلطان در فرودگاه از او میدزدد. مریم سلطان را پیدا میکند و عشقی بین آنها به وجود میآید، اما ...
فریبرز عربنیا، هدیه تهرانی، زنده یاد حسن جوهرچی، مهدی خیامی، زنده یاد ژاله علو، زنده یاد پروین سلیمانی، کیانوش گرامی، احمد ابراهیمی، رضا کیانیان، پولاد کیمیایی و مهدی صبایی در فیلم سینمایی «سلطان» هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی «تبدیل شوندگان: نبرد رباتهای وحشی» به کارگردانی «استیون کپل جونیور»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی آنتونی راموس، دومینیک فیشبک و لونا لورن ولز خواهید دید: نوا دیاز پسر جوانی است که همراه مادر و برادر خردسالش (کریس) در شهر نیویورک زندگی میکند. کریس به بیماری مزمن مبتلاست و نوا و مادرش از پرداخت هزینههای بالای درمان او عاجز هستند. نوا که قبلاً سرباز ارتش آمریکا بوده، به واسطۀ عدم وجود روحیۀ تیمی رزومۀ خوبی نداشته و شغل مناسبی پیدا نمیکند. نوا آنقدر تحت فشار قرار میگیرد تا سرانجام رضایت میدهد در سرقت یک اتومبیلِ قدیمی و کلاسیک با مال خرِ محله همکاری کند. نوا سوار اتومبیل کلاسیک میشود؛ اما اتومبیل به صورت خودکار روشن شده و با سرعت و مانوری حیرت آور، پارکینگ را ترک کرده و پلیسها را نیز به دنبال خود میکشاند! اندکی بعد نوا متوجه میشود، اتومبیل در واقع یک تبدیل شوندة رباتیک به نام میراژ است و همراه چند نفر از دوستانش که اتوبات نام دارند تحت سرپرستی تبدیل شوندة بزرگی به نام اُپتیموس از سیارهای دیگر به زمین آمدهاند تا جلوی خباثتهای موجودی فضایی به نام یونی کورن را بگیرند و ..
*فیلم سینمایی «۱۴۰۸» به کارگردانی «مایکل هافستروم»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۵:۰۰، پخش میشود.
داستان فیلم با بازی جان کیوسک، ساموئل ال. جکسونف ماری مککورمک، تونی شالهوب و ایسایا ویتلک جونیور، درباره نویسندهای است که تخصصش، برملا کردن و افشای حقایق پشت پرده وقایع ماورالطبیعه است، شبی را در اتاق مخوف ۱۴۰۸ هتل دلفین نیویورک میگذراند. بلافاصله پس از مستقر شدن در اتاق، با اتفاقات وحشتناک و نفس گیری رو به رو میشود...
*فیلم سینمایی «نقشه پرواز» به کارگردانی «رابرت سواینتکه»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جودی فاستر، پیتر سارس گارد و اریکا کریستنسن خواهید دید: خانمی که مهندس هواپیماست، برای بردن تابوت شوهرش به راین با دخترش سوار بر هواپیما میشود، اما دخترش را در حین پرواز گم میکند! در حالی که از مسئولین پرواز کمک میخواهد پی میبرد که نام دخترش در لیست مسافران نیست و متوجه میشود که آنها با توطئهای از قبل تعیین شده؛ قصد دارند او را روانی و عامل بمبگذاری در هواپیما جلوه دهند که ...
*فیلم سینمایی «بله برون» به کارگردانی «داود موثقی»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: عزت بخشنده، پیرمرد هفتاد سالهای است که وضع مالی بسیار خوبی دارد، صاحب پنج فرزند دختر شده که دو دخترش را از دست داده و بقیهی دخترانش ازدواج کردهاند. دامادهای آقا عزت، گرچه آدمهای با شخصیت و خوبی به نظر میرسند، اما از نظر مالی شرایط ناگواری دارند و عزت با حمایت همسرش شوکت تصمیم دارد بخشی از دارایی خود را به دخترها و دامادهایش بدهد تا بلکه در زنده بودنش خوشحالی آنها را ببیند. در جلسهای که برای تنظیم وصیت نامه و تقسیم اموال برگزار میشود، بین دامادها بر سر ارثیه درگیری شدیدی پیش میآید. عزت که وضع را چنین میبیند وصیت نامه را پاره میکند و همه را از خانه اش میراند. پس از چند ماه عزت که دچار یک بیماری سخت شده بار دیگر با تشویق همسرش گناهان دامادهایش را میبخشد و مجدداً تصمیم به تقسیم ارثیه بین آنان میگیرد، اما هنگامی که ...
زنده یاد جمشید مشایخی، ثریا قاسمی، زنده یاد فتحعلی اویسی، زنده یاد سیروس گرجستانی و خسرو امیرصادقی در فیلم سینمایی «بله برون» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی «ضربههای کشنده» به کارگردانی «وی لو»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جیمی وانگ یو، جکی چان، یو لی لان، هویی لو چن و فیلیپ کو خواهیم دید: قهرمانی محلی که به ضربههای کشنده اش معروف است، سلاحی مخفی دارد که او را شکست ناپذیر میکند. اما وقتی یک فرد قدرتمند دیگر از آن منطقه از او کمک میخواهد، او با مرگ بارترین چالش زندگی اش روبهرو میشود و ...
*فیلم سینمایی جدید «انتقام فیلیپ (قسمت دوم)» به کارگردانی «والری میلف»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۳:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی ژان کلود ون دام، ژاکلین فرناندز، پیتر استورماره و ماریا کونچیتا آلونسو خواهیم دید: یک جاسوس بازنشسته به نام فیلیپ به دور از چشمها در ایتالیا زندگی آرامی را سپری میکند. اما وقتی برادر انتقامجوی هدف قبلی او، ولاد، محل زندگی فیلیپ را پیدا میکند، او باید هر کاری که لازم است انجام دهد تا از چنگال ارتش خلافکاران ولاد، فرار کند، اما ...
*فیلم سینمایی «نوادا اسمیت» به کارگردانی «هنری هاتاوی»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
در این فیلم با بازی استیو مککوئین، سوزان پلشت، برایان کیت و مارتین لاندو خواهید دید: یک نوجوان دو رگه سرخ پوست سفیدپوست تبدیل به یک قاتل سنگدل میشود که به دنبال قاتلین پدر و مادرش میگردد ...
*فیلم سینمایی «بله برون» به کارگردانی «داود موثقی»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰، پخش میشود.
فیلم علی سینمایی «ضربههای کشنده» به کارگردانی «وی لو» جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۳:۰۰، پخش می شود.
فیلم سینمایی «وثیقه» به کارگردانی «مایکل مان»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تام کروز آمده است: ماکس یک راننده تاکسی است که شبی با مسافری عجیب برخورد می کند. ونیسنت یک قاتل حرفه ایی است که از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر که از سوی دادستانی در خطر افتاده اند استخدام شده است تا تمام شاهدان احتمالی را از بین ببرد. ماکس ناخواسته و مانند یک گروگان همراه ونیسنت می شود و کم کم به یکدیگر نزدیک شده و تمام سعی ماکس این است که خود، ونیسنت و آخرین قربانی را حفظ کند که در نهایت با مرگ ونیسنت فیلم به پایان می رسد.
فیلم سینمایی «فولاد خونین» به کارگردانی «لئو ژانگ»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان و شو لو آمده است: سالها پیش دختر کوچک مامور ویژه پلیس لین دونگ به دلیل نارسایی قلبی در حال مرگ است که یک دانشمند در لحظه آخر تصمیم میگیرد قلب مکانیکی و خون مهندسی شدهای که اختراع کرده را در بدن دختر قرار دهد. دختر کوچک نجات پیدا میکند، اما او حافظه اش را از دست میدهد و مامور لین تصمیم میگیرد بدون اینکه به او بگوید فقط دورادور مراقبش باشد. سالها بعد یک گانگستر قدرتمند و در حال مرگ با افراد خود به دنبال دختر است تا بتواند با قلب مکانیکی و خون مصنوعی داخل بدن دختر خود را نجات دهد و ...
شبکه افق
*فیلم سینمایی «غریب» به کارگردانی «محمد حسین لطیفی»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.
این فیلم به روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و شیوه فرماندهی منحصربهفرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداختهاست که در سال ۱۳۵۸ با آغاز ناآرامیها در کردستان توسط احزاب کومله و دموکرات، محمد بروجردی از طرف امام (ره) مأموریت مییابد تا بهعنوان فرمانده سپاه کردستان وضعیت را به حالت عادی بازگرداند که ...
بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، زنده یاد حسام محمودی، مهران احمدی، فرهاد قائمیان و هژیرسام احمدی در فیلم سینمایی «غریب» به هنرمندی پرداختهاند.
*فیلم سینمایی «مهمان ناخوانده» به کارگردانی «ناردیپ خورمی»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۰:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی ناردیپ خورمی، کارولین والنسیا، اقبال تِبا و تینا پارکر خواهیم دید: کایران یک مهاجر هندی الاصل است که از نوجوانی به همراه خانواده اش به آمریکا رفته و زندگی را در آنجا در پیش گرفته است. پدر کایران به دنبال شرایط سخت زندگی و تبعیضهایی که در جامعه آمریکا وجود دارد، افسرده شده و نتوانسته زندگی مناسبی را برای خانواده اش فراهم نماید. کایران نیز به واسطه قرار گرفتن در این شرایط، و علیرغم استعداد بالایی که دارد، از سن کم مجبور به کار بوده و در نتیجه او هم موفق نشده زندگی قابل قبولی را ساخته و پرداخته کند. کایران که اکنون مرد جوانی است و به عنوان راننده کامیون حمل بار مشغول به کار است، قرار است محمولهای را از مناطق جنوبی آمریکا به مقصد بوستون منتقل کند و بقیه ماجرا..
شبکه کودک
پویانمایی سینمایی «برایتی ۲: قدرت دوستی» به کارگردانی «ویفنگ دینگ»، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: یک گروه نجات متشکل از کرم شب تاب، و چند حشره و یک ربات آبی به نام آروئرا تصمیم دارند حشرات دهکده خود را از آسیبهای اطرافشان نجات دهند. آنها با تقسیم گویهای آبی نجات بین حشرات از آنها میخواهند در مواقع خطر گوی را روشن کنند تا بلافاصله آنها سر برسند. وقتی یکی از کرمهای پروانه یک گوی از گروه کرم شب تاب را پیدا میکند از رییس رویتای پروانه میخواهد که با کرم شب تاب همراه شود. اما رئیس به خاطر اتفاقات ناخوشایندی که برای آنها در طول زمانها افتاده است از نور متنفر است و معتقد است که نور دشمن آنها است. در مواجه کرم شب تاب با رییس پروانهها، او آنها را دشمن خطاب میکند و سعی میکند آنها دستگیر کند. در همین زمان سفینهی فضایی از زادگاه آروئرا به زمین میآید. تیم کرم شب تاب به سمت سفینه میروند، اما ...
*پویانمایی سینمایی «فرار مرغی، دوران ناگتی» به کارگردانی «سام فل»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهید دید: جینجر و راکی بعد از فرار از مزرعه در جزیرهای امن زندگی میکنند. آنها صاحب دختری به نام مالی میشوند که کنجکاو و ماجراجو است. در بیرون از جزیره، کارخانهای عظیم برای تولید ناگت مرغ ساخته شده است. صاحب این کارخانه کسی نیست جز خانم توئی دی که از اتفاقات قسمت اول هنوز عصبانی است. مالی بیاجازه جزیره را ترک میکند و وارد دنیای انسانی میشود. او توسط نیروهای کارخانه دستگیر و به داخل مجموعه منتقل میشود. جینگر، راکی و بقیه مرغها برای نجات مالی تصمیم به نفوذ مخفیانه میگیرند. نقشه آنها فرار نیست؛ بلکه یورش به کارخانه برای نجات مرغها است و ...
شبکه امید
*فیلم سینمایی «بازگشت دایه مکفی» به کارگردانی «سوزانا وایت»، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی، اما تامپسون، مگی جیلنهال و رالف فاینس خواهیم دید: ایزابل زن جوانی است که در یک فروشگاه کوچک در کنار یک پیرزن فراموش کار برای امرار معاش خانواده تلاش میکند. همسر او به جنگ رفته و ایزابل مجبور است تا از سه فرزند کوچکش نگهداری کرده و از طرفی خرج خانه را تأمین کند. برادر شوهر او فیل به خاطر بدهی سعی دارد تا ایزابل را به فروش مزرعه گندمش راضی کند ولی ایزابل علی رغم مشکلات مالی نمیپذیرد. از طرف دیگر خواهر زادههای ایزابل برای مدتی به خانه آنها آمده و از همان ابتدا با فرزندان ایزابل به دعوا و لجبازیهای کودکانه مشغول میشوند. ایزابل که از کنترل اوضاع خانه و آرام کردن بچهها مستأصل و ناتوان شده با ورود شبانه دایه مک فی مقداری امید پیدا میکند. دایه مک فی در همان بدو ورود بعد از معرفی خود به اتاق بچهها رفته و با شیوه خود آنها را آرام و وادار به عذرخواهی از هم میکند. بچهها علیرغم میل باطنی مجبور میشوند دستور دایه مک فی را اجرا کنند و برای خواب آماده شوند. ایزابل از دایه مک فی درخواست میکند تا برای مدتی نزد او بماند. بچهها باز به دلیل نبود جای خواب کافی در اتاق با هم مشاجره میکنند و این بار نیز دایه مک فی آنها را به مشارکت در این امر وادار میکند و ...
*فیلم سینمایی «یک فراری از بگبو» به کارگردانی «هاتف علیمردانی»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: اَلوکونگوی ۴۷۱ یک موجود فضایی است که در سیاره بَگبو زندگی میکند و با دیدن یکی از برنامههای تلویزیونی کره زمین، عاشق این برنامه میشود. او به همین دلیل از سیاره خود فرار میکند تا در این برنامه حضور یابد. اما ...
علی صادقی، رضا شفیعیجم و سحر ولدبیگی در فیلم سینمایی «یک فراری از بَگبو» بازی کردهاند.
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
*فیلم سینمایی «شیفت عصر» به کارگردانی «پترا بیوندینا ولپ»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۰:۳۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی لیونی بنش، علیرضا بایرام، یورگ پلوس، یاسمین ماتی، لاله یواش، آندریاس بوتلر، اورس بیلر و سونیا رایسن، روایت یک شیفت کاری پرستار زن سختکوش و مهربانی به نام فلوریا در یکی از بیمارستانها سوئیس است. آن روز به دلیل غیبت یکی از پرستاران، فقط دو پرستار در بخش حضور دارند و روزی پرکار در انتظار فلوریا است. با وجود شلوغی و فشار کاری، او با آرامش، تجربه و دلسوزی از بیماران مختلف، که اغلب در وضعیت وخیمی هستند، مراقبت میکند، از جمله پیرمرد تنهایی که با اضطراب منتظر دریافت نتیجه تشخیص از پزشک معالج خود است. فلوریا حتی سعی میکند به بیمار اتاق VIP که خواستههای خاصی دارد و بسیار پرتوقع و بیادب است، با حوصله گوش دهد. او همچنین باید با بیمار خانمی پرمدعا سروکله بزند که دلش میخواهد در بالکن سیگار بکشد و ...
شبکه فراتر (۴k)
*پویانمایی سینمایی «ماشینها ۱» به کارگردانی «جان لستر»، پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهید دید: لایتنینگ مک کوئین ماشین قرمز رنگی است که به واسطه شهرتی که پیدا کرده غرور و خودخواهی بر او چیره شده است. او برای کسب جام پیستون به سمت کالیفرنیا حرکت میکند؛ اما حین راه به طور ناخواسته به جاده فرعیای که به شهر کوچک رادیاتور اسپرینگ منتهی میشود وارد شده و به آن آسیب میرساند. زمان زیادی برای تمرین و رسیدن به مسابقه نیست، اما با حکم قاضی این شهر، مک کوئین محکوم به تعمیر جاده شده و مجبور است مدتی آنجا بماند. او از این وضع راضی نیست و در آغاز حاضر به پذیرش نیست. اما ...
*فیلم سینمایی «شانگ چی و افسانه ده حلقه» به کارگردانی «داستین دانیل کرتون»، جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان با بازی اواکوافینا، فلا چن، رونی چینگ و سیمو لیو آمده است: شانگ چی که یک مبارز استثنایی است و ده حلقه که قدرت بسیار زیادی را به او میدهد در دستانش دارد و همیشه همراهش هستند با زنی مبارز ازدواج میکند. بچه هایشان شان و هرمن هم آموزشهای رزمی میبینند. شان به اتفاق زنی به نام کیت که به او کمک میکند به دنبال یافتن پدر و مادرش است آنها به اتفاق هرمن به یک سرزمین عجیب راه پیدا میکنند که مادرش در آنجاست ...