مدیر عامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان مصرف گاز در این استان نسبت به ماه گذشته روزانه یک میلیون متر مکعب افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمید طالبی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز افزود: باتوجه به سردی هوا و کاهش دما مصرف گاز در استان در حال افزایش است که انتظار می‌رود مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

طالبی افزود: استفاده از لباس گرم، درزبندی درب وپنجره، استفاده از پنجره‌های دوجداره و نگهداشتن دمای اتاق در ۲۰ درجه سانتی گراد از مهمترین عواملی است که موجب کاهش مصرف گاز می‌شود.

وی همچنین به مسمومیت ۷۶ نفر در استان با گاز منواکسید اشاره کرد وگفت:استفاده از دستگاه‌های استاندارد و بررسی دود کش‌ها میتواند تا حد زیادی از مسمومیت با این مرگ خاموش جلوگیری کرد.

طالبی به دستگاه‌های اجرایی در زمینه مصرف گاز هشدار داد و اضافه کرد: در روز‌های آینده تیم‌های امدادی با حضور میدانی در ادارات، نحوه مصرف گاز را بررسی می‌کنند.