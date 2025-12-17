پخش زنده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس گفت : در پی بارشهای سنگین برف و کولاک گسترده در بسیاری از جاده های این استان به ویژه در شهرستانهای شمالی و کوهستانی همچنان شاهد بارش برف هستیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس علیرضا امیری با اشاره به بسیج همه نیروها و تجهیزات افزود : بلافاصله پس از آغاز بارشها و با پیشبینی انباشت برف بیش از ۸۰۰ راهدار در ۷۰ راهدار خانه مستقر شدن و کار بازگشایی جاده ها را انجام میدهند.
مدیر کل راهداری فارس تصریح کرد: ستادهای بحران راهداری در مناطق مختلف استان به حالت آماده باش کامل درآمده اند و پاکسازی و بازگشایی جادهها در حال انجام است.
وی افزود»: بارش شدید برف در مسیرهای سپیدان اقلید. سپیدان یاسوج و برخی جاده های کوهستانیادامه دارد اما با تلاش راهداران مجاده ها باز است و تردد در آنها جریان دارد.
مدیر کل راهداری فارس با تأکید بر خدماترسانی به مسافران ، افزود: در کنار پاکسازی مسیرها ، تیمهای امداد و خدماترسانی ما در محلهای حساس و نقاطی که خودروها متوقف شدهاند، مستقر شدهاند و بستههای غذایی گرم، چای، نوشیدنی و پتو را توزیع می کنند.
امیری گفت: پاکسازی و یخزدایی به صورت شبانهروزی ادامه دارد و تا بازگشایی کامل و ایمن تمامی مسیرها، نیروهای راهداری استان فارس در محل حضور خواهند داشت.