در پی اعلام هشدار نارنجی هواشناسی، ستاد فوق العاده بحران با حضور استاندار تشکیل شد تا آمادگی دستگاههای استان بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل هواشناسی استان در ابتدای نشست با ارائه گزارشی از وضعیت آب و هوا در چند روز آینده اعلام کرد پیش بینی شده از امشب تا دوشنبه آینده شاهد بارش برف و باران در نقاط مختلف استان باشیم.
برهانی افزود: در ارتفاعات بیش از ۵۰ سانتی متر و در شهر یزد ۱۰ سانتی متر برف پیش بینی شده و احتمال بارندگی شدید و وقوع سیل نیز وجود دارد.
سپس مدیران ستادی استان آمادگی خود را در این چند روز اعلام کردند و به مردم اطمینان دادند که تمیهدات لازم در تامین آب، برق و گاز انجام شده و راهداران استان هم این آمادگی را دارند تا در کمترین زمان ممکن جادهها را برای تردد مردم آماده کنند.
شهرداری یزد هم تأکید کرد که برای آب گرفتگی معابر و برف احتمالی برنامه ریزیهای لازم را انجام داده است.
بابایی استاندار یزد هم در ستاد بحران استان اعلام کرد: با هماهنگی معاونت عمرانی، فرمانداران و مدیران دستگاههای خدمات رسان، تمامی تمیهدات در نظر گرفته شده تا شیرینی این بارندگیها به کام مردم تلخ نشود و مردم اصلا نگران نباشند.