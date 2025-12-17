به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، هواشناسی البرز با اعلام تایید هشدار سطح زرد بافعالیت سامانه بارشی دراستان البرز تا فردا شب بارش پراکنده

باران و برف، وزش باد پیش بینی کرد که با توجه به نفوذ جریانات سرد شمالی کاهش محسوس دماو ماندگاری هوای

سرد تا یکشنبه در استان مورد انتظار است.

هواشناسی با اشاره به کاهش محسوس دما (۴ تا ۷ درجه سانتیگراد)، یخبندان فراگیر اعلام کرد: بر اثر این کاهش دما افزایش مصرف حامل‌های انرژی، یخ زدگی و لغزندگی سطح جاده ها، آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.



در این مدت صرفه جویی و مدیریت در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد و با توجه به رخداد دماهای کمینه زیر ۵ درجه سانتیگراد و ماندگاری آن تا پایان هفته، از هرگونه عملیات بتن ریزی مطابق با آیین نامه بتن پرهیز شود.کنترل دمای گلخانه‌ها و سالن های پرورش قارچ و طیورو دامداری‌ها و عایق بندی مناسب برای لوله های آب و استفاده از ضدیخ در رادیاتورخودرو و ماشین آلات کشاورزی انجام شود.