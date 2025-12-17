فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف دو دستگاه وانت نیسان و کامیون حامل گازوئیل بدون مجوز به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ رسول ایزدپناه گفت: مأموران انتظامی فراشبند در اجرای طرح مبارزه با قاچاق در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه وانت نیسان و کامیون مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آنها را توقیف کردند.

او بیان کرد: در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی فراشبند با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.