به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از رونمایی سه کتاب تشخیص بالینی سندرم و ویروس های انسانی، ویروس شناسی پزشکی و تمرکزی بر جراحی های پر تکرار گوش، حلق و بینی و نشریه دانشجویی کاوش بمناسبت روز و هفته پژوهش خبر داد.

خانم دکتر هدیه عسکرپور گفت:کتب تشخیص بالینی سندرم و ویروس های انسانی و ویروس شناسی پزشکی به صورت الکترونیک و کتاب تمرکزی بر جراحی های پر تکرار گوش، حلق و بینی بصورت چاپی منتشر شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای استقلال معاونت تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تا کنون 16 کتاب علمی به چاپ رسیده است، اظهار داشت: بیش از 75 درصد این کتب به صورت تالیفی چاپ شده اند.

خانم دکتر عسکرپور از در دست چاپ بودن چهار کتاب دیگر خبر داد و گفت: این کتب در مرحله چاپ می باشند و بزودی منتشر خواهند شد.



