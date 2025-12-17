امروز: -
وضعیت جاده‌های کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶- ۱۶:۲۳
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

حضور نیرو‌های امدادی در محور برفی سیاهکل به دیلمان، مسافران در حال دریافت خدمات

نجات بیش از ۲۰۰ خودروی گرفتار برف در ساردوئیه جیرفت

امدادرسانی هلال احمر کرمان به بیش از ١۴٠٠ نفر در حوادث جوی

برچسب ها: بارش برف و باران در کشور ، وضعیت جاده های موصلاتی ، امدادرسانی در جاده ها
