به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ هم‌زمان با برگزاری جشن باشکوه عبادت و تکلیف دختران پایه سوم مدارس ناحیه دو ساری در حسینیه عاشقان کربلا، فضای معنویت، شادی و آغاز مسئولیت دینی در میان دانش‌آموزان رنگی تازه گرفت.

این مراسم، نمادی از ورود دختران به مرحله‌ای نو از بندگی و تعهد الهی بود؛ جایی که شور کودکانه با آگاهی دینی در هم آمیخت و خانواده‌ها شاهد آغاز مسیری تازه در تربیت فرزندان خود بودند.

در حاشیه این آیین معنوی، اقدامات گسترده حمایتی نیز به اجرا درآمد؛ از ابتدای اجرای این برنامه‌ها تاکنون، ۱۳۰ هزار بسته معیشتی، ۶۳۰ سری جهیزیه و ۷ هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر در میان جامعه هدف توزیع شده است.

همچنین در آستانه شب یلدا، ۱۰۰ سری جهیزیه کامل به زوج‌های جوان نیازمند و ۱۰ هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های کم‌برخوردار استان مازندران توزیع شد که ارزش ریالی این خدمات، بیش از ۲۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

مسئولان این طرح‌ها، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، حمایت از ازدواج آسان و مقابله با تجمل‌گرایی را از مهم‌ترین اهداف این اقدامات دانستند؛ رویکردی که تحکیم بنیان خانواده و آینده جمعیتی کشور را هدف قرار داده است.

در همین راستا، سردار حزنی دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران تأکید کرد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۸۸۶ سری جهیزیه در سطح استان مازندران با مشارکت کمیته امداد، بهزیستی و بسیج سازندگی سپاه کربلا تأمین و توزیع شده است؛ اقدامی که پیوند معنویت، مسئولیت اجتماعی و خدمت‌رسانی را به‌روشنی به تصویر می‌کشد.