به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۶ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین خبرگزاری‌های چین

شینهوا:

دیدار مدیر اجرایی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ و وماکائو با رئیس جمهور چین

گسترش تقاضای داخلی اولویت اصلی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶

هشدار دوباره سخنگوی وزارت امور خارجه چین به ژاپن

آینده صنعت خودرو در گرو همکاری با چین

ایران یک فرد دو تابیعتی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در طول جنگ بازداشت کرد

۱۳ کشته و ۱۳ زخمی در واژگونی اتوبوس در مرکز ایران

وزیر امور خارجه روسیه، مسکو از تلاش‌های ایران برای حل بحران در روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند

گلوبال تایمز

وزیر خارجه چین ادعای وزیر دفاع ژاپن در مورد هزینه‌های نظامی چین را "بی اساس، بی رحمانه و حقیر" خواند

آمریکا فروش سلاح به ژاپن، برای حمایت از ناوشکن‌های این کشور را تایید کرد

هشدار چین به فلیپین درباره ارائه گزارش‌های غلط از ماجرای ماهیگیران فیلیپینی

دولت ترامپ لیست کشور‌های مشمول محدودیت ورود به آمریکا را گسترش می‌دهد

ترامپ دستور محاصره کامل نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا را صادر کرد

سی جی تی ان

چین واردات گوشت خوک از اتحادیه اروپا را مشمول عوارض ضد دامپینگ کرد

تعداد مصرف‌کنندگان دیجیتال در چین به ۹۵۸ میلیون نفر رسید

رشد دو رقمی بخش تحویل سریع پست چین طی ۱۱ ماه نخست ۲۰۲۵

چرا فروش تراشه‌های آمریکایی به چین، دیگر یک "ابزار اثربخش" نیست؟

چاینا دیلی

چین اقدامات خود برای تحریک تقاضای داخلی را افزایش می‌دهد

چین زودتر از موعد به هدف اشتغال‌زایی سالانه دست یافت

آغاز مجمع بین‌المللی یادگیری متقابل تمدن‌ها در ماکائو

چین ماهواره مشاهده زمین را به فضا پرتاب می‌کند

روزنامه مردم

پیشتازی چین در نوآوری‌های صنعت بذر

وزیر امور خارجه: چین مایل به تقویت همکاری با کشور‌های خاورمیانه است

چین بزرگترین خودرو ساز جهان شد

ششمین انجمن رسانه‌ای چین و روسیه در پکن برگزار شد

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- تایید پیشنهاد انتقال آب رودخانه کنر از سوی کمیته اقتصادی حکومت افغانستان.

- تجهیزات و آزمایشگاه‌های مورد نیاز در گمرکات افغانستان در نشست کابینه این کشور مورد بحث قرار گرفت.

- افزایش انتقال‌های تجاری از مسیر خطوط آهن.

- برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال افغانستان در مشهد.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- قرقیزستان علاوه بر توسعه روابط دوجانبه در افغانستان سرمایه گذاری نیز می‌کند.

- ارزش صادرات زعفران افغانستان امسال به ۳۰ میلیون دلار رسید.

- علاقه هند به ظرفیت سازی در بخش بهداشت و درمان افغانستان.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- برنامه جهانی غذا: عرضه مواد غذایی در افغانستان کاهش و وابستگی به واردات افزایش یافته است.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- ایران و طالبان در دوغارون شهرک «لجستیک» سوخت می‌سازند.

- سازمان ملل: برای بازسازی مناطق زلزله شرق افغانستان به ۱۲۸ میلیون دلار نیاز است.

- آلمان به ۶۵۱ پناهجوی افغان پاسخ رد داده است.

- اتحادیه اروپا هفت میلیون یورو به جوامع روستایی افغانستان کمک کرد.

- یونیسف: شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به ۳/۷ میلیون نفر افزایش یافته است.

عناوین خبرگزاری‌های پاکستان

«اکسپرس»

- پاکستان در سازمان ملل: هند باید تروریسم دولتی در کشمیر را متوقف کند

- تاکید بخش خصوصی پاکستان بر افزایش حجم تجارت با ایران به ۱۰ میلیارد دلار در سال

- انگلیس از شهروندان خود خواست برای سفر به افغانستان احتیاط کنند

- وزیر دارایی پاکستان از علاقه این کشور برای پیوستن به بریکس خبر داد

«دیلی جنگ»

- عامل حمله تروریستی سیدنی تبعه هندی است / تبلیغات منفی علیه پاکستان برملا شد

- خصوصی سازی هواپیمایی ملی پاکستان وارد مرحله آخر شد

- تمام مسافرین گروگان گرفته شده توسط افراد مسلح در شهر «گهوتکی» ایالت سند توسط نیرو‌های امنیتی نجات یافتند

- ریل آهن در منطقه «شکارپور» ایالت سند توسط تروریست‌ها منهدم شد

- سروزیر ایالت بلوچستان: نمودار حملات تروریستی در ایالت بلوچستان کاهشی است

«آج نیوز»

- آمریکا ورود اتباع ۲۰ کشور دیگر را ممنوع اعلام کرد

- اتحادیه اروپا طی نشستی ویژه روسیه را تهدیدی جدی برای این منطقه قلمداد کرد

- هواداران حزب تحریک انصاف بار دیگر در بیرون زندان ادیاله برای ملاقات با عمران خان تحصن کردند

- فرمانده ارتش پاکستان طی هفته‌های آتی به آمریکا سفر می‌کند

عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- هشدار سازمان ملل درباره فاجعه انسانی در غزه

- سازمان ملل: برای اسکان ۱.۵ میلیون آواره به ۳۰۰ هزار چادر جدید نیاز فوری است

- حماس، اشغالگران را به نقض آتش‌بس متهم می‌کند

- واشنگتن قصد دارد تمرکز نظامی خود را از خاورمیانه به آمریکای لاتین منتقل کند

- آیا آمریکا دیگر چین را یک تهدید نمی‌داند؟

روزنامه الشروق

- ترامپ: نیروی ثبات‌بخش در غزه همین حالا هم کار می‌کند

- باران شدید بیمارستان الشفاء و هزاران چادر متعلق به آوارگان در نوار غزه را زیر آب برد

- روسیه: برای پایان دادن به جنگ با اوکراین، هیچ امتیازی در مورد مسئله ارضی نمی‌دهیم

- پیشنهادی اروپایی برای ایجاد یک نیروی حافظ صلح چندملیتی، و خوش‌بینی آمریکایی‌ها در مورد پایان قریب‌الوقوع جنگ روسیه و اوکراین

- منشور جدید دارالافتاء: فتوا‌هایی که به بشریت توهین می‌کنند یا گرفتن جان انسان‌ها را مجاز می‌دانند، ممنوع است

- رئیس جمهور آمریکا از بی‌بی‌سی شکایت کرده و درخواست غرامت ۱۰ میلیارد دلاری کرده است

- وزیر امور خارجه نسبت به وضعیت خطرناک در کرانه باختری هشدار داد

روزنامه الیوم السابع

- اخوان المسلمین تحت محاصره بین المللی؛ اروپا حلقه محاصره را بر این گروه تنگ‌تر می‌کند و بعضی کشور‌ها آن را در فهرست تروریستی قرار می‌دهند

- دستورالعمل‌های ریاست جمهوری برای توسعه توانمندی‌های انسانی و زیرساخت‌ها با هدف تقویت بومی‌سازی و افزایش توان صنعت مصر

- سازمان ملل متحد حاکمیت دائمی فلسطینیان بر سرزمینشان را تأیید می‌کند و مصر از این تصمیم تاریخی استقبال می‌کند

- غزه بار دیگر در محاصره حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت

- وزارت امور خارجه در حال پیگیری حادثه غرق شدن قایق حامل شهروندان مصری در نزدیکی کرت است

روزنامه الوفد

- مصر و آمریکا از تقویت ثبات در شاخ آفریقا و منطقه دریاچه‌های بزرگ حمایت می‌کنند

- جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل شدت گرفت

- هشدار نسبت به مرگ و میر نوزادان در غزه

- مصر در کنفرانس دوحه در مورد استقرار نیروی بین‌المللی در غزه شرکت می‌کند

- واشنگتن یک «پیشنهاد طلایی» برای پایان دادن به جنگ، به زلنسکی ارائه می‌دهد

- ساخت اولین کارخانه تولید واکسن یکپارچه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری در مصر

عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت:

هشدار اردوغان به مسکو و کی اف در مورد دریای سیاه

اردوغان: از شیوع جنگ جلوگیری کردیم

تحقیقات در مورد شرکت رسانه‌ای گین در رابطه با پروندۀ شرط بندی‌های غیر قانونی

روزنامه صباح:

سازمان فتو، ترکیه را هدف قرار داده بود

بازداشت مدیران شرکت رسانه‌ای گین بدلیل پولشویی

زخم اجتماعی: سن آرایش به ۷ سال کاهش پیدا کرده است

روزنامه سوزجو:

قاتل ۱۲ نفر از جمله ۸ زن و یک کودک به بهانۀ حل مساله پ ک ک آزاد شده است

برای ترامپ پول داریم ولی برای بازنشسته‌ها نداریم

روزنامه جمهوریت:

نگرانی امنیتی در حریم هوایی کشور: پهپاد ناشناس تا نزدیک آنکارا هم آمده بود

مواضع واپسگرایانه در مدراس: جشن سال نو ممنوع

وزیر اقتصاد از افزایش ناچیز حقوق‌ها دفاع کرد

امام اوغلو: کشور را از حزب حاکم فعلی بهتر اداره خواهیم کرد

روزنامه ترکیه:

پایان کار نیرو‌های دمکراتیک سوریه نزدیک است، امریکا سینه سپر نخواهد کرد

لیبرمان: ترک‌ها از غزه خارج نمی‌شوند

لاشۀ پهپادی که توسط اف-۱۶‌ها مورد هدف قرار گرفت هنوز پیدا نشده است

روزنامه ینی شفق:

هشدار اردوغان به مسکو و کی اف در مورد کشتی‌ها در دریای سیاه

عملیات علیه شرکت رسانه‌ای گین بدلیل پولشویی و قمار

آمریکا گوش نتانیاهو را کشید

غزه اسیر سیل شد

نمایندۀ ترامپ در امور غزه، به نتانیاهو هشدار داد و سپس به ترکیه آمد

پهپاد مشکوک در یک منطقۀ امن مورد هدف قرار داده شد

روزنامه قرار:

کودکان در لب پرتگاه: گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال، هدف باند‌های تبهکاری

یک روز معمولی در غزه: گرسنگی، تخریب و مرگ

اردوغان: گام‌هایی در مسیر عادی سازی روابط با ارمنستان برخواهیم داشت

روزنامه آکشام:

اردوغان به نیرو‌های دمکراتیک سوریه هشدار داد: به تفاهمنامۀ ۱۰ مارچ عمل کن

پهپاد انتحاری مورد هدف قرار گرفت

آمریکا گوش نتانیاهو را بدلیل سوء قصد علیه حماس کشید

عناوین رسانه‌های فرانسه

لزکو

– اتحادیه‌های قدرتمند کشاورزان علیه پیمان مرکوسور، بسیج شده‌اند. حدود ۱۰ هزار کشاورز اروپا، که ۵ هزار تن از آنها فرانسوی‌اند، فردا پنجشنبه برای اعتراض به توافقنامه تجاری میان اتحادیه اروپا و چند کشور آمریکای لاتین در بروکسل حضور خواهند یافت.

لاوادونورد

– حملات سایبری علیه وزارت کشور فرانسه؛ یک گروه هکری مدعی شده به پرونده‌های حساس مالیاتی و قضائی میلیون‌ها شهروند فرانسوی دست یافته است. تحقیقات ادامه دارد.

لوفیگارو

– فروش یادداشت‌های روزانه یک زندانی؛ کتابی که سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه، در مدت اقامت کوتاهش در زندان نوشته، به ۱۰۰ هزار جلد رسید.

مجله اینترنتی اسلیت

– خطر اصلی قاره پیر، تضمین نکردن امنیت اروپا توسط آمریکا نیست. مطالعات نشان می‌دهد این موضع آمریکا هر چند یک تهدید است ولی امنیت زیرساختی در حوزه انرژی، دیجیتالی و حمل و نقل مهمتر است.

– هدف اساسی رژیم اسرائیل، در دست گرفتن عملیات انسان دوستانه است. رژیمی که از ورود ۸ سازمان غیردولتی انسان دوستانه به غزه جلوگیری کرده است.

ب اف‌ام

– تقلب و کلاهبرداری بسیار گسترده در بخش واردات اتحادیه اروپا؛ طبق گزارش مجلس، نظارت‌ها در بخش واردات بسیار مسخره و غیر مسئولانه است. پارسال از هر یک میلیون کالا، تنها ۸۲ مورد، بازرسی و نظارت شد.

عناوین مهم و پربازدید امروز رسانه‌های آمریکا

نیویورک‌تایمز

🔺 افزایش نرخ بیکاری در آمریکا علامت هشدار دهنده‌ای برای اقتصاد

طبق داده‌هایی که به دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده است، کارفرمایان در ماه نوامبر ۶۴۰۰۰ شغل ایجاد کرده‌اند. نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ است.

🔺 نفت ونزوئلا محور اصلی مبارزات انتخاباتی ترامپ علیه مادورو است

کاخ سفید در ملاء عام می‌گوید که برای مهار قاچاق مواد مخدر با ونزوئلا مقابله می‌کند. در پشت صحنه، دسترسی به ذخایر عظیم نفتی این کشور در اولویت است.

🔺بیمارستان‌های پیوند عضو با وجود کمبود عضو، از بیماران خارج از کشور استقبال می‌کنند

بیماران بین‌المللی می‌توانند تا سقف ۲ میلیون دلار برای پیوند عضو به بیمارستان بیاورند. در سال‌های اخیر، آنها معمولاً سریع‌تر از بیماران آمریکایی عضو دریافت کرده‌اند.

واشنگتن‌پست

🔺افزایش مشاغل در ماه نوامبر نتوانست ضرر‌های اکتبر را جبران کند؛ نرخ بیکاری افزایش یافت

طبق گزارش وزارت کار، نرخ بیکاری در ماه نوامبر به ۴.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۱ است.

🔺مقامات می‌گویند، افراد مسلح ساحل بوندی ظاهراً از داعش الهام گرفته‌اند

پلیس استرالیا در حال بررسی سفر ماه گذشته این پدر و پسر به فیلیپین و ارتباط آنها با گروه‌های تروریستی است.

🔺طرح پنتاگون خواستار تغییرات اساسی در قدرت نظامی آمریکا است

منابع آگاه اعلام کردند مقامات ارشد پنتاگون در حال تهیه طرحی برای کاهش سطح فرماندهی چندین مقر اصلی ارتش آمریکا و تغییر موازنه قدرت در میان ژنرال‌های ارشد آن هستند.

🔺با افزایش تنش‌ها، جست‌و‌جو برای یافتن عامل تیراندازی دانشگاه براون از سر گرفته شد

مقامات، فرد مظنون را آزاد کردند و فیلم و عکس‌هایی از مرد دیگری که می‌خواهند او را پیدا کنند، ارائه دادند.

رویترز

🔺رشد اشتغال در آمریکا در ماه نوامبر فراتر از انتظارات بود؛ نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد رسید

رشد مشاغل ایالات متحده در ماه نوامبر پس از کاهش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اکتبر به دلیل کاهش هزینه‌های دولت، بهبود یافت، اما نرخ بیکاری به دلیل تضعیف بازار کار در برابر عدم قطعیت اقتصادی ناشی از سیاست تجاری تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ۴.۶ درصد رسید

🔺 پلیس استرالیا می‌گوید مهاجمان مسلح باندی از داعش الهام گرفته و به فیلیپین سفر کرده بودند

پلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد دو مرد مسلح که به مراسم جشن حنوکا در ساحل بوندی سیدنی حمله کردند، پیش از این حمله که منجر به کشته شدن ۱۵ نفر شد، به فیلیپین سفر کرده بودند و به نظر می‌رسد از داعش الهام گرفته‌اند.

🔺پسر راب راینر، فیلمساز، به ظن قتل والدینش زندانی شد

نیک راینر، ۳۲ ساله، یکشنبه شب بازداشت و به اتهام قتل در زندان شهرستان بازداشت شد، اما بدون قرار وثیقه در آنجا ماند

🔺جی دی ونس برای ارائه دلایل اقتصادی در بحبوحه نگرانی‌های تورمی، به پنسیلوانیا سفر می‌کند.

این سفر یک هفته پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از ایالت محل رقابت‌های انتخاباتی بازدید کرد و اظهاراتی ایراد کرد که از یک موضع اقتصادی متمرکز منحرف شده بود.

آسوشیتدپرس

🔺ترامپ از بی‌بی‌سی به دلیل ویرایش سخنرانی ششم ژانویه‌اش به اتهام افترا شکایت و درخواست غرامت ۱۰ میلیارد دلاری کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه با طرح شکایتی، از بی‌بی‌سی درخواست غرامت ۱۰ میلیارد دلاری کرد و این رسانه بریتانیایی را به افترا و همچنین شیوه‌های تجاری فریبنده و ناعادلانه متهم کرد.

🔺انتظار می‌رود هگزت و روبیو در حالی که سوالات در مورد حمله به قایق‌ها افزایش یافته است، به کنگره بازگردن

انتظار می‌رود مقامات ارشد کابینه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که بر امنیت ملی نظارت دارند، روز سه‌شنبه به کنگره بازگردند، زیرا سوالات در مورد تشدید سریع نیرو‌های نظامی ایالات متحده و حملات مرگبار قایق‌ها در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا افزایش یافته است.

نیوزویک

🔺مادورو درباره «دزدی» نفتکش آمریکایی صحبت می‌کند

تنش‌ها بر سر نفت به محور اصلی اختلافات آمریکا و ونزوئلا تبدیل شده است.

🔺 جمهوری‌خواهان به طور فزاینده‌ای می‌گویند ترامپ در مورد اخراج مهاجران «بیش از حد» عمل می‌کند

یک نظرسنجی توسط مرکز تحقیقات پیو نشان داد که ۲۰ درصد از جمهوری خواهان اکنون با سرکوب مهاجرتی دولت مخالف هستند.

🔺مسکو از گفتگوی «هوشیارانه» ایالات متحده با روسیه در زمان ترامپ تمجید کرد

شامسرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ادعا کرده است که ایالات متحده با کرملین موافق است که اوکراین باید کنترل سرزمین‌هایی را که روس تبار‌ها در آن زندگی می‌کنند به مسکو واگذار کند. لاوروف در مصاحبه جدیدی که روز سه‌شنبه، در اصل به زبان روسی، منتشر شد، به تلویزیون روسیه گفت: «خوب است که آمریکایی‌ها این را درک کرده‌اند. آنها به وضوح گفته‌اند که ناتو نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ و آنها به وضوح گفته‌اند که سرزمین‌هایی که روس‌ها قرن‌ها در آنها زندگی کرده‌اند باید دوباره روسی شوند، بخشی از روسیه، و زبان روسی، فرهنگ روسی و حقوق کلیسای ارتدکس متعارف اوکراین باید احیا شود.»

دهیل

🔺ترامپ با صدور فرمان اجرایی هوش مصنوعی، با متحدان MAGA درگیر

پرزیدنت ترامپ با صدور فرمان اجرایی برای کاهش تلاش‌های ایالتی برای تنظیم هوش مصنوعی (AI)، به نبرد با محافظه‌کاران متحد MAGA در کنگره پرداخته است؛ پیشنهادی مشابه پیشنهادی که منتقدان محافظه‌کار شرکت‌های بزرگ فناوری اوایل این ماه در کنگره آن را رد کردند.

🔺آمریکا در ماه نوامبر ۶۴ هزار شغل ایجاد کرد و بیکاری اندکی افزایش یافت

بر اساس داده‌های تأخیری که روز سه‌شنبه توسط وزارت کار منتشر شد، ایالات متحده در ماه نوامبر ۶۴۰۰۰ شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد افزایش یافت. اقتصاددانان بر اساس برآورد‌های اجماعی، افزایش ۴۰ هزار شغل و نرخ بیکاری ۴.۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

🔺با نزدیک شدن به مهلت اوباماکر، مذاکرات مراقبت‌های بهداشتی سنا دوباره زنده می‌شود

با نزدیک شدن به مهلت پایانی ماه برای تمدید یارانه‌های افزایش‌یافته قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه (ACA)، گروهی از سناتور‌های دو حزب، تلاش‌های جدیدی را برای یافتن راه‌حلی برای مراقبت‌های بهداشتی آغاز کرده‌اند.

🔺با تداوم «اثر ممدانی»، نامزد‌های مسلمان بیشتری به دنبال تصدی پست‌های دولتی هستند.

پس از موفقیت خیره‌کننده شهردار منتخب، زهران ممدانی، در شهر نیویورک در ماه گذشته، تعداد فزاینده‌ای از نامزد‌های مسلمان به دنبال تصدی پست‌های دولتی هستند.

فاکس‌نیوز

🔺نیک راینر با دستبند و دوربین دستگیر شد

طبق گزارش‌ها، نیک راینر شب قبل از مرگش در مهمانی کریسمس کونان اوبراین با راب و میشل راینر مشاجره کرده بود.

🔺گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که ایالات متحده پس از از دست دادن ۱۰۵ هزار شغل در ماه اکتبر، در ماه نوامبر ۶۴ هزار شغل اضافه کرده است.

وزارت کار گزارش مشاغل ماه نوامبر را که از نزدیک زیر نظر است منتشر کرد