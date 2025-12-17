به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی ارجاع حکم جلب مبنی بر جعل امضاء مرجع قضایی و استفاده از سند مجهول به پلیس، بررسی تخصصی موضوع در دستور کار ماموران یگان امداد شهرستان مرودشت قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با کنترل نامحسوس محل و اطمینان از فعالیت‌های مجرمانه این فرد متخلف با هماهنگی قضایی در اقدامی غافلگیرانه وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران یگان امداد در یک اقدام متهم را دستگیر و وی پس از اقرار به ۹ فقره جعل امضاء مرجع قضایی و استفاده از سند مجهول، جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت به شهروندان توصیه کرد که امورات اداری خود را با کسب راهنمایی از مراجع قانونی مربوطه انجام دهند و در دام اشخاص فرصت طلب نیفتند؛ چرا که کسانی که با اینگونه افراد همکاری کرده و از آنان مدارک جعلی دریافت کنند نیز مجرم بوده و باید در پیشگاه قانون نسبت به عمل مجرمانه خود پاسخگو باشند.