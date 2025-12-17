در پی بارندگی‌های شب گذشته و امروز، چهارشنبه، هفت نقطه در سطح شهر مشهد دچار آب‌گرفتگی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: این آب‌گرفتگی‌ها در مناطق ۲، ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ رخ داد که با تلاش عوامل خدمات شهری به سرعت این موارد رفع شد.

احسان نجاری مقدم افزود: با توجه به هشدار هواشناسی خراسان رضوی، از روز گذشته (۲۵ آذر) شش هزار و ۵۰۰ نیروی خدمات شهری به همراه ۵۲۱ دستگاه تجهیزات و ماشین‌آلات در سطح شهر در آماده‌باش هستند تا بارندگی‌ها مشکلی برای تردد شهروندان ایجاد نکند.

وی اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش برف از عصر امروز، پنج هزار و ۴۰۰ کیسه شن و نمک آماده و در سطح شهر جانمایی شده است.

این مسئول با اشاره به ادامه بارش برف تا ظهر شنبه از شهروندان خواست تا از تردد‌های غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.