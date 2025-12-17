به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برگزاری دیدار بجامانده تیم‌های نفت آبادان و استقلال تهران از هفته چهارم نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان برای روز سه شنبه (۲۵ آذر) پیش بینی شده بود.

این دیدار قرار بود به میزبانی نفت و در سالن ۱۷ شهریور آبادان برگزار شود. اعضای تیم استقلال، اما برای برگزاری این دیدار، در موعد مقرر در محل مسابقه حاضر نشدند.

بر همین اساس با اعلام سازمان لیگ بسکتبال، برای استقلال در این دیدار باخت فنی لحاظ می‌شود و نفت برنده ۲۰ بر صفر خواهد بود. همچنین برای نفت ۲ امتیاز محاسبه می‌شود و به استقلال امتیازی اختصاص داده نمی‌شود.