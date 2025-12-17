امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جشنواره نوزدهم حقیقت در نقطه پایان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶- ۱۶:۳۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

روایت‌های ناگفته در سینما حقیقت

امروز؛ آیین اختتامیه جشنواره سینما حقیقت

«عمق میدان» نامزد جایزه شهید آوینی در سینما حقیقت ۱۹

برچسب ها: سینما حقیقت ، جشنواره سینمایی ، اکران فیلم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 