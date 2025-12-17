بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران از انعقاد و پیگیری بیش از ۱۱ تفاهمنامه سرمایهگذاری به ارزش چند میلیارد دلار در بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر و اقتصاد دریامحور خبر داد و گفت: این سرمایهگذاریها نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی و توسعه متوازن اشتغال در استان خواهند داشت.
رسول رستمی با تشریح عملکرد یکساله حوزه اقتصادی استان بوشهر، با اشاره به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به استان گفت: در جریان این سفر، حدود ۱۱ تفاهمنامه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف بهویژه نفت و گاز به امضا رسید که تنها در شمال استان، حدود ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای چهار واحد میاندست پتروشیمی پیشبینی شده است.
رستمی با بیان اینکه برای راهاندازی این واحدها تأمین حدود ۸ میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز بود، افزود: با پیگیریهای انجامشده، بخش عمدهای از این نیاز تأمین شده و برنامهریزی شده است شمال استان بوشهر به عنوان هاب پنجم پتروشیمی کشور معرفی شود؛ موضوعی که در رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی در بهمنماه نیز بهصورت ویژه دنبال خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: در جنوب استان نیز ۶ واحد پتروشیمی نیازمند تأمین مالی کلان بودند که در مجموع ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای آنها پیشبینی شد؛ تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار از این مبلغ به تصویب صندوق و موافقت اصولی بانکها رسیده است.
رستمی با اشاره به سایر طرحهای در حال ساخت گفت: برای ۱۳ طرح پتروشیمی در حال اجرا، نیاز به حدود ۸ میلیارد دلار تأمین مالی وجود دارد که با حضور دبیر شورای تأمین مالی کشور، روند پیگیری آن در حال انجام است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختهای انرژی اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید برق خورشیدی استان که در ابتدای دولت ۴.۵ مگاوات بود، اکنون به ۶۸ مگاوات رسیده و تا پایان سال ۱۵۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد؛ همچنین حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز در حال ساخت است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر تأمین کالاهای اساسی را از دیگر اولویتها دانست و گفت: استان تاکنون واحد تولید و بستهبندی روغن نداشت که این موضوع در قالب تفاهمنامههای سال گذشته تعریف شده و این طرح در ماههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
رستمی با اشاره به حمایت از واحدهای خرد و متوسط اضافه کرد: بخش عمده واحدهایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند، تأمین مالی شدهاند و از مجموع ۲۰ همت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور، تاکنون ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توسط ۱۰ بانک پرداخت شده است.
او با تأکید بر اولویت اقتصاد دریامحور در بوشهر گفت: بوشهر دریاییترین استان کشور است و در بخشهایی مانند آبزیپروری، صنایع دریایی، زیستفناوری دریایی و بنادر، برنامهریزی مشخصی انجام شده است. در بخش آبزیان، تولید استان از حدود ۱۱ تا ۱۷ هزار تن به بیش از ۲۸ هزار تن افزایش یافته و هدفگذاری ما فعالسازی ظرفیت ۶۰ هزار تنی در سالهای آینده است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر همچنین از برنامهریزی برای تعمیق اسکله بندر بوشهر با هدف پهلوگیری کشتیهای ۵۰ هزار تنی خبر داد و گفت: برآورد اولیه این پروژه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است و میتواند فصل جدیدی در توسعه زیرساختهای بندری استان ایجاد کند.
رستمی در پایان با اشاره به چالش عدم توازن اشتغال صنعتی در استان بیان کرد: با راهاندازی پارکهای پاییندست پتروشیمی در مناطق شمالی و پسکرانهای استان و همچنین تمرکز بر اشتغال در حوزه مونتاژ کالا، برنامهریزی شده است توازن اشتغال صنعتی در استان بوشهر بهتدریج اصلاح شود.