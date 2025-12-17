قطار شهری کرج با ۴ ایستگاه فعال در حال خدمترسانی است
سرپرست سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج گفت: قطار شهری کرج که شهریورماه امسال با حضور وزیر کشور بهطور رسمی افتتاح شد، هماکنون با چهار ایستگاه فعال در حال خدمترسانی به شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، محمد میروکیلی در گفتوگو با مجری برنامه رادیویی البرز من سلام اظهار کرد: قطار شهری کرج از ایستگاه شهید سلطانی آغاز میشود که در فاصله حدود ۵۰ تا ۶۰ متری انتهای خط ریلی تهران–کرج قرار دارد و فعالیت قطارها از ساعت ۸:۲۰ با باز شدن درهای ایستگاهها آغاز شده و نخستین قطار رأس ساعت ۸:۳۰ حرکت میکند.
وی با بیان اینکه زمان توقف قطار در هر ایستگاه حدود ۳۰ ثانیه است در برنامه البرز من سلام افزود: در شرایط فعلی، سرفاصله حرکت قطارها حداکثر ۳۰ دقیقه است که این موضوع به دلیل محدودیت ناوگان و در اختیار داشتن تنها دو رام قطار است.
سرپرست سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج تصریح کرد: هر رام قطار شهری شامل ۷ یا ۸ واگن است و تأمین ناوگان جدید هزینه بسیار بالایی دارد؛ بهطوریکه حتی در صورت سفارش ساخت داخلی و آماده بودن زیرساختها، فرآیند تولید یک رام قطار حدود یک سال زمان میبرد.
میروکیلی با اشاره به ایستگاههای فعال خط فعلی قطار شهری کرج در برنامه زنده رادیو البرز عنوان کرد: در مسیر شهید سلطانی تا ۴۵ متری گلشهر، در حال حاضر چهار ایستگاه شامل شهید سلطانی، چهارراه طالقانی، سهراه رجاییشهر و ۴۵ متری گلشهر در مدار بهرهبرداری قرار دارند.
وی به مجری رادیو البرز اظهار کرد: بین ایستگاه شهید سلطانی و چهارراه طالقانی، ایستگاههای میدان امام حسین (ع)، چهارراه مصباح و چهارراه هفتم تیر در حال تکمیل است و ایستگاه میدان سپاه نیز در محدوده بین طالقانی و رجاییشهر بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
سرپرست سازمان حملونقل ریلی شهرداری کرج افزود: بین ایستگاههای رجاییشهر و گلشهر نیز ایستگاههای میانجاده و دهقانویلا تعریف شده است که طبق برنامهریزیها، ایستگاه میانجاده بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
میروکیلی در پایان گفتوگو زنده تلفنی با مجری رادیو البرز خاطرنشان کرد: بر اساس طرح جامع قطار شهری کرج، این خط در نهایت با عبور از محدوده اتوبان و در انتهای حریم شهری، به ابتدای کمالشهر میرسد و ایستگاه خوارزمی بهعنوان آخرین ایستگاه این مسیر پیشبینی شده است.