پخش زنده
امروز: -
۴۶ پرونده اخلال در نظام اقتصادی امسال در آذربایجانغربی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در هشت ماه گذشته، ۴۶ پرونده در زمینه اخلال در نظام اقتصادی در پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل شده است.
سرهنگ اصغر شهابی افزود: امسال در حوزه شناسایی و کشف جرائم سازمانیافته اقتصادی، تعداد پروندههای کشفشده درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ریالی این پروندهها ۱۵۲ درصد رشد داشته است.
سرهنگ شهابی، با تأکید بر تشدید برخورد با جرائم کلان اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که کشور درگیرجنگ اقتصادی است، پلیس با تمرکز برشناسایی باندهای سازمانیافته، مقابله با قاچاق و حمایت از تولید داخلی، اقدامات هدفمندی را در دستور کار قرار داده است.
وی، با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز افزود: در تابستان امسال ۵۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در عملیاتهای انتظامی کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجانغربی، با تأکید بر نقش مردم درتحقق امنیت اقتصادی پایدار گفت: امنیت اقتصادی بدون همراهی و همدلی مردم محقق نمیشود و از شهروندان انتظارمیرود در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی ازجمله فرارمالیاتی، اختلاس و سوء استفادههای مالی، موضوع را به دستگاههای ذیربط گزارش دهند.
سرهنگ شهابی، همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی پلیس از تولید داخلی افزود: پلیس در کنار تولیدکنندگان ایستاده و با اقدامات ایجابی در راستای رونق تولید، تلاش میکند زمینه اشتغال پایدار کارگران ایرانی حفظ شود.
وی، با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی تصریح کرد: اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی توسط افراد ناآگاه، بهویژه سالمندان، یکی از معضلات جدی است که پیامدهای سنگینی از جمله فرار مالیاتی برای آنان به دنبال دارد و بر اساس ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اقدام جرم محسوب شده و مشمول مجازات قانونی است.