به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در هشت ماه گذشته، ۴۶ پرونده در زمینه اخلال در نظام اقتصادی در پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل شده است.

سرهنگ اصغر شهابی افزود: امسال در حوزه شناسایی و کشف جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، تعداد پرونده‌های کشف‌شده درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ریالی این پرونده‌ها ۱۵۲ درصد رشد داشته است.

سرهنگ شهابی، با تأکید بر تشدید برخورد با جرائم کلان اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که کشور درگیرجنگ اقتصادی است، پلیس با تمرکز برشناسایی باند‌های سازمان‌یافته، مقابله با قاچاق و حمایت از تولید داخلی، اقدامات هدفمندی را در دستور کار قرار داده است.

وی، با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز افزود: در تابستان امسال ۵۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در عملیات‌های انتظامی کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌غربی، با تأکید بر نقش مردم درتحقق امنیت اقتصادی پایدار گفت: امنیت اقتصادی بدون همراهی و همدلی مردم محقق نمی‌شود و از شهروندان انتظارمی‌رود در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی ازجمله فرارمالیاتی، اختلاس و سوء استفاده‌های مالی، موضوع را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دهند.

سرهنگ شهابی، همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی پلیس از تولید داخلی افزود: پلیس در کنار تولیدکنندگان ایستاده و با اقدامات ایجابی در راستای رونق تولید، تلاش می‌کند زمینه اشتغال پایدار کارگران ایرانی حفظ شود.

وی، با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی توسط افراد ناآگاه، به‌ویژه سالمندان، یکی از معضلات جدی است که پیامد‌های سنگینی از جمله فرار مالیاتی برای آنان به دنبال دارد و بر اساس ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اقدام جرم محسوب شده و مشمول مجازات قانونی است.