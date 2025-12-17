دادستان سراب اعلام کرد: دو سارق سابقه دار که اقدام به سرقت کابل برق و مخابرات از شبکه‌های توزیع و تاسیسات کشاورزی می‌کردند و با تلاش پلیس اگاهی این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، پیمان سلطان زاده با اشاره به وقوع چندین فقره سرقت کابل در ماه‌های اخیر در این شهرستان گفت: موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و پس از اقدامات اطلاعاتی، فنی و تخصصی متهمان در کمترین زمان دستگیر شدند و به جرم خود اعتراف کردند.

وی ادامه داد: از سارقان دستگیرشده که از اهالی شهرستان‌های همجوار هستند مقادیر زیادی سیم‌های کابل و خودروی مسروقه کشف و ضبط شد.

سلطان زاده افزود: پرونده این دو سارق سابقه دار برای تکمیل تحقیقات و شناسایی افراد مرتبط دیگر در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سراب در جریان است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراب از کشاورزان خواست پس از پایان فصل کشاورزی تاسیسات و تجهیزات کشاورزی خود را جمع آوری و یا در محفظه‌های قابل اطمینان نگهداری کنند.