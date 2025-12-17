به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان ایران روز جمعه (۲۸ آذر) با برگزاری دیدار‌های هفته دهم در تهران، مشهد و آبادان پیگیری خواهد شد.

نفت آبادان - فرآور شریف سبز یکی از ۴ دیدار برنامه ریزی شده برای این هفته است که برگزار نمی‌شود.

این دیدار باید به میزبانی آبادانی‌ها برگزار شود، اما تیم فرآور شریف سبز امتناع خود را از سفر به آبادان و رویارویی با تیم میزبان اعلام کرده است.

بدین ترتیب و به دلیل لغو بازی از سوی فرآور سبز شریف، برای این تیم باخت فنی لحاظ خواهد شد و نفت برنده ۲۰ بر صفر معرفی می‌شود ضمن اینکه این تیم آبادانی صاحب ۲ امتیاز بازی می‌شود و به تیم فرآور سبز شریف امتیازی تعلق نمی‌گیرد.