پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی دادگستری کل استان البرز در اطلاعیهای، جزئیات وقوع حادثه برای فردی که هیچ سمتی در پرونده قضائی مورد رسیدگی در دادگاه کرج نداشت و اقدام به خودسوزی کرده، اما از آسیب جدی نجات پیدا کرد را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی دادگستری کل استان البرز در اطلاعیهای، جزئیات وقوع حادثه برای فردی که هیچ سمتی در پرونده قضائی مورد رسیدگی در دادگاه کرج نداشت و اقدام به خودسوزی کرده، اما از آسیب جدی نجات پیدا کرد را تشریح کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در پی وقوع یک مورد خودسوزی در مقابل دادگستری شهرستان کرج، که حوالی ساعت ۱۲:۳۰ روز جاری رخ داد موارد زیر جهت تنویر اذهان اعلام میشود:
چهارشنبه ۲۶ آذر فردی که همسر وی دارای پرونده حقوقی در دادگستری شهرستان کرج بوده و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان البرز قطعیت یافته بود اقدام به خودسوزی در مقابل ساختمان دادگستری میکند که بلافاصله با مداخله کارکنان و مدیریت دادگستری کرج، این شخص نجات یافته و با حضور به موقع اورژانس به یکی از بیمارستانهای کرج منتقل میشود و در حال حاضر حسب گزارش بیمارستان دچار سوختگی ۵۰ درصدی شده است.
بررسی محتویات پرونده و دادنامههای صادره نشان میدهد که بدوا ملک متعلق به آقایی بوده است که در سال ۱۳۹۳، به سبب مطالبه مهریه همسرش، با دستور اجرای احکام دادگاه خانواده توسط اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت میشود و بعد از یکسال این زوج توافق میکنند که در قبال مهریه، ملک به خانم صلح شود و توافق نامهای مبنی بر «عقد صلح» مابین زوجین تنظیم و متعاقبا همین ملک در اجرای رای داوری به صورت رسمی به خانم موصوف منتقل میشود؛ اما در سالهای بعد همین آقا با وجود اینکه با توجه به بازداشت ملک و نیز وقوع عقد صلح، اساسا مالکیتی در خصوص ملک نداشته است اقدام به اعطای «وکالت فروش» به فرد دیگری میکند و آن فرد نیز وکالت فروش را به فرد سومی که امروز اقدام به خودسوزی نموده میکند و این شخص نیز به استناد همین وکالت نامه، ملک را به همسر خود میفروشد.
در ادامه همسر شخصی که امروز اقدام به خودسوزی نموده به عنوان شخص ثالث، به «رای داوری که به موجب آن ملک به صورت رسمی به زوجه مالک اولیه به عنوان مهریه منتقل شده بود» اعتراض نموده و طرح دعوا میکند؛ شعبه سوم دادگاه حقوقی کرج پس از رسیدگی، با توجه به بازداشت قبلی ملک و صلح نامه اولیه، وکالتهای فروش را بی اعتبار تشخیص داده و معترض ثالث را طبق قانون، صاحب حق تشخیص نمیدهد و دادنامه هم پس از تجدیدنظرخواهی، در شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل استان البرز عینا تایید و قطعیت مییابد.
این شخص علی رغم قعطیت و مختومه شدن پرونده، با مراجعه به شعبه به رای اعتراض میکند درحالی که خواهان پرونده همسرش بوده است، اما با این وجود توسط همکاران شعبه توضیح داده میشود که با توجه به انتقال قبلی ملک به شخص دیگر، وکالتنامههای فروش بعدی فاقد اعتبار بوده است و راهنمایی میشود که اگر احساس میکند حقی از وی زایل شده است؛ مطابق مقررات با عنوان «فروش مال غیر» و یا «مطالبه وجه» از کسی که وکالت فروش را به وی منتقل کرده طرح شکایت کند یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه پرداختی را مطرح کند، اما در کمال تعجب وی در مقابل دادگستری کرج اقدام به خودسوزی میکند.
با اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» بسیاری از مشکلات این چنینی که ناشی از اسناد غیررسمی است و مالک را تنها کسی میشناسد که سند به نام وی صادر شده باشد، برطرف خواهد شد.