رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک حادثه رانندگی تأسف‌بار در آزادراه قزوین-رشت خبر داد که در پی آن یک شهروند امدادرسان جان خود را از دست داد. این حادثه به دلیل نقص در رعایت الزامات ایمنی هنگام توقف اضطراری در جاده ها روی داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یک شهروند امدادرسان در پی وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قزوین-رشت جان خود را از دست داد. رئیس پلیس راه استان قزوین، سرهنگ "حسین تقی‌خانی"، اعلام کرد که کارشناسان پلیس راه 50 درصد تقصیر را متوجه امدادرسان به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و 50 درصد دیگر را متوجه راننده خودروی ثانوی به دلیل عدم توجه به جلو دانسته‌اند.

سرهنگ تقی‌خانی توضیح داد که این حادثه شب گذشته در کیلومتر 30 باند شمالی آزادراه، محدوده شهرک صنعتی کوهین، رخ داد. حادثه اصلی زمانی آغاز شد که یک دستگاه نیسان با گاردریل برخورد کرده و در مسیر اضطرار متوقف شد. دو خودروی دیگر برای امدادرسانی متوقف شدند که متأسفانه در حین امدادرسانی، نیسان سومی با سرعت در حال حرکت، ابتدا با امدادرسان برخورد کرده و سپس با خودروی متوقف شده تصادف کرد.

رئیس پلیس راه استان با تأکید بر لزوم پیشگیری از تکرار این حوادث، به رانندگان هشداری جدی داد: «حتی با نیت خوب امدادرسانی، رعایت قوانین الزامی است. تمامی رانندگان موظفند هنگام توقف اضطراری، علائم هشداردهنده مانند مثلث شبرنگ را در فاصله حداقل 150 متری از محل توقف، جهت اخطار به سایرین مستقر کنند. بی‌توجهی به این قانون ساده، می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.»