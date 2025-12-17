به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، واسلین ماتیچ، مربی باسابقه صربستانی و سوپروایزر تیم‌های پایه بسکتبال ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر وارد کشور شد و قرار است امروز چهارشنبه با جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال، نشستی را برگزار کند.

ماتیچ در مدت حضور خود در ایران، برنامه‌های نظارتی و فنی مرتبط با تیم‌های پایه را آغاز خواهد کرد و از نزدیک روند آماده‌سازی، آموزش و فعالیت رده‌های سنی مختلف بسکتبال کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.