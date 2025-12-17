پخش زنده
امروز: -
با حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات جهاد کشاورزی کشور، نخستین محل تولید خاویار کشور در کیاشهر مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آقای دکتر درجانی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات جهاد کشاورزی کشور، با حضور در محوطه هفت هکتاری شیلات قدیم بندر کیاشهر از ظرفیتها و زیرساختهای این مجموعه بازدید کرد.
در این بازدید، فرماندار شهرستان آستانهاشرفیه، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، شهردار بندر کیاشهر، بخشدار و جمعی از مسئولان شهرستانی حضور داشتند و بر ضرورت پیگیری توسعه این مجموعه در محورهای جهاد کشاورزی و گردشگری تأکید شد.
هدف از این بازدید، فراهمسازی بستر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و احیای این مجموعه پس از سالها رکود عنوان شد؛ مجموعهای که به عنوان نخستین محل تولید خاویار در کشور شناخته میشود و با برخورداری از بناهای تاریخی و خانه معروف «لیازانوف»، ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز مهم معرفی تاریخ خاویار ایران برای گردشگران داخلی و خارجی را دارد.
مسئولان حاضر در این بازدید، احیای این محوطه را گامی مؤثر در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و رونق گردشگری بندر کیاشهر ارزیابی کردند.