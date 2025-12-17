به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، ورزش البرز با رویدادهای مختلفی همراه بود که گزیده‌ای از وقایع و رویدادهای آن در روز ۲۶ آذر در این گزارش آمده است.



برگزاری مسابقات فوتبال لیگ برتر امیدهای البرز



مسابقات فوتبال لیگ برتر امیدهای استان با قهرمانی تيم البرز شهر جدید به پایان رسید.در این رقابتها که به میزبانی ورزشگاه شریعتی کرج برگزار شد تیم البرز شهر جدید به عنوان قهرمانی رسید، تیمهای شهدای چهارباغ و شهدای رزکان هم دوم و سوم شدند.

مدال نقره مسابقات دو ومیدانی پاراآسیایی ۲۰۲۵ جوانان به ملی پوش البرزی رسید





دراین رقابت‌ها که درامارات برگزار شد محمد زبرجد از البرز با قرار گرفتن برسکوی دوم صاحب مدال نقره در رشته پرتاب دیسک شد.

مسابقات فوتبال لیگ یک بزرگسالان استان هم با برگزاری دو دیدار پیگیری شد





درهفته پنجم این رقابت‌ها که در ورزشگاه شریعتی کرج برگزارشد تیم پارس دانش با نتیجه ۲ بر یک تیم شهدای اقتدار رو شکست داد دیدار تیم‌های اتحاد دولت آباد و طلایی پوشانِ تنکمان هم به تساو‌ی یک – یک رسید.





سه مدال حاصل تلاش دونده البرزی در مسابقات دو و میدانی پارا آسیایی ۲۰۲۵ جوانان





در این رقابت‌ها که به میزبانی امارات برگزار شد امید طالب پور ملی پوش البرزی، موفق به کسب یک مدال طلا و ۲ مدال برنز در بخش‌های مختلف شد.



اهدا مدال موتورسوار البرزی





رکسانا معدن کن موتورسوار البرزی، در حرکتی شایسته و قابل تحسین، مدال نقره خود در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی موتورسواری DMX دبی را به پدر النا معدنی پور دختر البرزی و قهرمان موتور سواری کشور که چندی پیش در جریان رقابت‌ها دچار حادثه شده بود و هم اکنون‌در بیمارستان بستری است، تقدیم کرد