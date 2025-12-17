پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در سطح استان اعلام کرد: با وجود بارش برف در برخی محورهای مواصلاتی، هیچگونه نگرانی از بابت تردد وجود ندارد و اقدامات پیشگیرانه بهطور کامل انجام شده است.
روح اله محسن زاده بیان کرد: خوشبختانه سامانه بارشی فعال در استان مرکزی بخش عمدهای از محورهای مواصلاتی استان را تحت پوشش قرار داده و تاکنون حدود ۹۰ درصد جادههای استان از خدمات این سامانه بهرهمند شدهاند. بر اساس اعلام مسئولان، بارش برف در محورهای شازند – ازنا، الیگودرز، خمین، نراق – مشهد اردهال و همچنین محور دلیجان – اصفهان گزارش شده است.