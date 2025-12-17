بر اثر شدت بارندگی و طوفان به اهالی روستای طولای قشم دستور تخلیه اضطراری داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار قشم گفت: چهار سالن در کنار روستای طولا و شهر قشم برای اسکان اضطراری شهروندان آماده شده است.

امیرتیموری افزود: تاکنون چهار خانواده در سالن‌ها اسکان داده شده‌اند.

وی گفت: ۲۰ نفر از شهروندان قشمی نیز در این بارندگی مصدوم و به صورت سرپایی درمان شدند.

بیشتر بخوانید: آبگرفتگی، قطعی راه و برق پیامد بارش‌ها در هرمزگان

فرماندار قشم افزود: یکی از دکل‌های پست ۶۳ کیلووات فشار قوی که برق شهر قشم را پشتیبانی می‌کرد شکست و از رده خارج شد.

امیرتیموری گفت: شش گروه از شرکت توزیع برق استان وضعیت برق روستا‌ها و شهر قشم را بررسی می‌کنند.

وی از شهروندان خواست از رفت وآمد‌های غیر ضروری جلوگیری کنند و از ایستادن در کنار تیر‌های برق و درخت‌ها خودداری کنند.