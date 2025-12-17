پخش زنده
بر اثر شدت بارندگی و طوفان به اهالی روستای طولای قشم دستور تخلیه اضطراری داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار قشم گفت: چهار سالن در کنار روستای طولا و شهر قشم برای اسکان اضطراری شهروندان آماده شده است.
امیرتیموری افزود: تاکنون چهار خانواده در سالنها اسکان داده شدهاند.
وی گفت: ۲۰ نفر از شهروندان قشمی نیز در این بارندگی مصدوم و به صورت سرپایی درمان شدند.
فرماندار قشم افزود: یکی از دکلهای پست ۶۳ کیلووات فشار قوی که برق شهر قشم را پشتیبانی میکرد شکست و از رده خارج شد.
امیرتیموری گفت: شش گروه از شرکت توزیع برق استان وضعیت برق روستاها و شهر قشم را بررسی میکنند.
وی از شهروندان خواست از رفت وآمدهای غیر ضروری جلوگیری کنند و از ایستادن در کنار تیرهای برق و درختها خودداری کنند.