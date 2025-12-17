کتیبه جنوب تخت‌گاه داریوش اول تخت جمشید در حال مرمت است که و به گفته مسئولان این مجموعه، تا عید نوروز در مسیر بازدید گردشگران قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مجتبی درودی، مسئول موزه تخت‌جمشید و از متخصصان زبان‌های باستانی ایران گفت: این کتیبه به سه زبان نوشته شده و از اولین کتیبه‌های داریوش بزرگ هخامنشی به شمار می‌رود.

او افزود: در این کتیبه دو ستون به فارسی باستان نوشته شده است و دو ستون دیگر به ایلامی و دیگری بابلی است.

شهرام رهبر، کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی نیز گفت: مطالعات، استحکام‌بخشی و مرمت این کتیبه با حضور متخصصان خط و زبان‌های باستان و استفاده از به‌روزترین مواد و مصالح در حال انجام است.