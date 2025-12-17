

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا جلالی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سوختگی در نشست هماهنگی هفته پیشگیری از سوختگی که امروز در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر به مراکز درمانی سوختگی کشور مراجعه می‌کنند که بخش قابل توجهی از این حوادث قابل پیشگیری است.

وی افزود: بیش از ۸۵ درصد سوختگی‌ها ناشی از استفاده از وسایل غیر استاندارد و ازدحام در منازل بوده و بسیاری از این حوادث در میان جوانان و افراد زیر ۱۸ سال رخ می‌دهد.

جلالی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۵ مرکز درمانی سوختگی با ۱۴۰۰ تخت در کشور فعال است، تأکید کرد: نیاز واقعی کشور به حدود ۲۴۰۰ تخت است.

وی همچنین به آسیب‌پذیری اقشار کم‌ درآمد اشاره کرد و گفت: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ۹۵ درصد بیماران سوخته از طبقات فقیر جامعه هستند.



مدیرعامل انجمن ققنوس گفت: بیمه‌ها پوشش پانسمان‌های نوین سوختگی را تصویب کرده‌اند که گامی مهم در کاهش هزینه‌های درمانی بیماران محسوب می‌شود.



جلالی در پایان خاطرنشان کرد: امسال با مشارکت نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه آموزش، پیشگیری و حمایت اجتماعی از بیماران سوختگی اجرا خواهد شد تا کیفیت زندگی آنان ارتقا یابد.