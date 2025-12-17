پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سوختگی گفت: بیمهها پوشش پانسمانهای نوین سوختگی را تصویب کردهاند که گامی مهم در کاهش هزینههای درمانی بیماران محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا جلالی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سوختگی در نشست هماهنگی هفته پیشگیری از سوختگی که امروز در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر به مراکز درمانی سوختگی کشور مراجعه میکنند که بخش قابل توجهی از این حوادث قابل پیشگیری است.
وی افزود: بیش از ۸۵ درصد سوختگیها ناشی از استفاده از وسایل غیر استاندارد و ازدحام در منازل بوده و بسیاری از این حوادث در میان جوانان و افراد زیر ۱۸ سال رخ میدهد.
جلالی با بیان اینکه هماکنون ۳۵ مرکز درمانی سوختگی با ۱۴۰۰ تخت در کشور فعال است، تأکید کرد: نیاز واقعی کشور به حدود ۲۴۰۰ تخت است.
وی همچنین به آسیبپذیری اقشار کم درآمد اشاره کرد و گفت: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ۹۵ درصد بیماران سوخته از طبقات فقیر جامعه هستند.
مدیرعامل انجمن ققنوس گفت: بیمهها پوشش پانسمانهای نوین سوختگی را تصویب کردهاند که گامی مهم در کاهش هزینههای درمانی بیماران محسوب میشود.
جلالی در پایان خاطرنشان کرد: امسال با مشارکت نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، برنامههای گستردهای در حوزه آموزش، پیشگیری و حمایت اجتماعی از بیماران سوختگی اجرا خواهد شد تا کیفیت زندگی آنان ارتقا یابد.