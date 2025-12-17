رئیس فدراسیون در حاشیه نشست کمیته مسابقات فیفا با اینفانتینو و دبیرکل این نهاد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که به عنوان عضو کمیته مسابقات فیفا در مراسم برترین‌های ۲۰۲۵ جهان در دوحه قطر حضور داشت، در حاشیه نشست کمیته مسابقات فیفا با جیانی اینفانتینو رییس و ماتیاس گراتفستروم دبیرکل این نهاد بین المللی گفت‌و‌گو کرد.

محور نشست رییس فدراسیون با ارکان ارشد فیفا، درباره حضور بی دغدغه کادر فنی و بازیکنان تیم ملی و هواداران ایرانی در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که از سوی رئیس فدراسیون مورد تصریح و تاکید قرار گرفت.

رئیس فیفا در جریان این نشست ضمن تاکید بر موضوعات مطرح شده توسط وی در رختکن تیم ملی در فینال رقابت‌های کافا در گفت‌و‌گو با اعضا تیم ملی، بر تسریع انجام امور اجرایی مربوط به تیم ملی طبق قوانین و شیوه نامه‌های فیفا در تقویم‌های آتی مناسبت‌های مربوط به جام جهانی تاکید کرد.