پخش زنده
امروز: -
هفدهمین جشنواره سراسری «نخستین واژه آب» با نواخته شدن زنگ آب و حضور دانشآموزان استان کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،هفدهمین جشنواره سراسری «نخستین واژه آب» امروز با حضور دانشآموزان مناطق مختلف استان کردستان و نواخته شدن زنگ آب برگزار شد.
در این مراسم آموزههای مرتبط با مصرف بهینه آب از طریق برنامههای فرهنگی و هنری، نمایشهای آموزشی و فعالیتهای مشارکتی به دانشآموزان یادآوری و آموزش داده شد.
هدف از برگزاری این جشنواره، نهادینهسازی فرهنگ مصرف صحیح آب در بین کودکان و نوجوانان و افزایش آگاهی نسل آینده نسبت به اهمیت حفظ منابع آبی کشور عنوان شده است.