به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،هفدهمین جشنواره سراسری «نخستین واژه آب» امروز با حضور دانش‌آموزان مناطق مختلف استان کردستان و نواخته شدن زنگ آب برگزار شد.

در این مراسم آموزه‌های مرتبط با مصرف بهینه آب از طریق برنامه‌های فرهنگی و هنری، نمایش‌های آموزشی و فعالیت‌های مشارکتی به دانش‌آموزان یادآوری و آموزش داده شد.

هدف از برگزاری این جشنواره، نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح آب در بین کودکان و نوجوانان و افزایش آگاهی نسل آینده نسبت به اهمیت حفظ منابع آبی کشور عنوان شده است.