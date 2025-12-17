مسابقه بسکتبال شهرداری گرگان و الریاض لبنان، از شبکه ورزش و فوتبال تراکتور و پرسپولیس، از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش بسکتبال دو تیم شهرداری گرگان و الریاضی لبنان را به صورت مستقیم و در برنامه «ورزش ایران» پخش می کند.

در چارچوب هفته چهارم سوپرلیگ بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا، امروز از ساعت ۱۸:۳۰، بازی شهرداری گرگان نماینده ایران و قهرمان فصل قبل این رقابت‌ها با تیم الریاضی لبنان، با گزارشگری اختصاصی، پخش می شود.

شهرداری گرگان که هم اکنون در صدر جدول قرار دارد، امیدوار است با توجه به روند مطلوبی که پشت سر گذاشته بتواند الریاضی لبنان یکی از قدرتمندترین تیم‌های این گروه را شکست دهد.

پنجشنبه ۲۷ آذر، پرسپولیس میهمان تراکتور تبریز در مسابقات جام حذفی است که این بازی به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی، دو تیم ترکتور سازی و پرسپولیس، مقابل هم قرار می‌گیرند که برنامه «فوتبال برتر» این بازی را زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۱۶:۱۵، در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز با گزارش صابر صادقیان برگزار می‌شود.