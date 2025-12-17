پخش زنده
امروز: -
در این آیین پنج دستگاه خودروی جدید شامل چهار دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینیبوس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا باباحسینی شهردار نسیم شهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی اظهار داشت: این ناوگان با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال خریداری شده و از ابتدای هفته آینده بهصورت رسمی وارد چرخه خدمترسانی به شهروندان خواهد شد.
وی افزود: تقویت ناوگان حملونقل عمومی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش ترافیک و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد و تلاش شده است با این اقدام، بخشی از مشکلات موجود در مسیرهای پرتردد، بهویژه مسیر آزادی ـ نسیمشهر و بالعکس، برطرف شود.
گفتنی است پیش از این، شهروندان بهویژه در ساعات غیرپیک از کمبود اتوبوس در این مسیر گلایهمند بودند که با بهرهبرداری از ناوگان جدید، انتظار میرود این مشکل تا حد زیادی مرتفع شود.