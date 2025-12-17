به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی اعلام شکایتی مبنی بر سرقت مقادیر زیادی طلای آب شده و شمش نقره از یک کارگاه طلاسازی در شهر اصفهان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۳۵ این شهرستان قرار گرفت.

سردار حسین بساطی افزود: پس از تحقیقات مأموران انتظامی مشخص شد، سارق از کارگران این کارگاه بوده که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به این سرقت کرده است.

وی با اشاره به این که در بازرسی از خوابگاه و منزل متهم، ۹ کیلو شمش نقره، یک کیلو و ۹۰۰ گرم طلای آب شده و ۱۰ کیلو خاک طلا به ارزش هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال کشف و به مالباخته تحویل شد، گفت: متهم پس از اعتراف به جرم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.