فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی و دستگیری یک شبکه کلاهبرداری که با تهیه دسته چک برای افراد کارتن خواب اقدام به کلاهبرداری ۳۷۰ میلیارد ریالی کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، سردار حمید هداوند گفت: به دنبال ارسال چندین پرونده کلاهبرداری مبنی بر اینکه افرادی با دسته چک افراد کارتن خواب اقدام به کلاهبرداری از کاسبان تولید کنندگان سطح استان کرده‌اند، گروه ویژه برای شناسایی و دستگیری این افراد تشکیل شد.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که افرادی با کرایه کوتاه مدت حجره در بازار‌های عمده فروشی به تولید کنندگان مراجعه و با جلب اعتماد اقدام به خرید‌های سنگین با دسته چک افراد ناشناس و کارتن خواب کرده و متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه متهمان به صورت کاملاً حرفه‌ای هیچگونه ردی از خود بر جای نگذاشته بودند، اضافه کرد: کاراگاهان زبده موفق به شناسایی یکی از نامبردگان شده و با هماهنگی مقام قضائی او را در شهر کرج دستگیر کردند پس از اعتراف متهم دستگیر شده ۵ نفر دیگر از همدستان او شناسایی و دستگیر شدندو ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این باند ۳۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هداوند با اشاره به شناسایی مالباختگان این پرونده و معرفی آنها به همراه متهمان به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز باید قبل از دریافت چک از افراد ناشناس حتماً نسبت به استعلام آن اقدام کنند تا در دام افراد شیاد و کلاهبردار گرفتار نشوند.