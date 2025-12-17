پخش زنده
مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی ساتبا گفت: نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی شمسآباد، هماکنون در مرحله پایهکوبی است وپیشبینی میشود این بخش حداکثر تا دو ماه آینده وارد مدار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علی شبنورد» از احداث و بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی شمسآباد در مجاورت شهرک صنعتی شمسآباد خبر داد و گفت: این نیروگاه با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک صنعتی شمسآباد و کمک به رفع ناترازی برق استان تهران احداث شده است.
وی با اشاره به سرعت اجرای این پروژه اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی شمسآباد از جمله نخستین پروژههایی است که با قیمت مناسب و در بازه زمانی بسیار کوتاه، بهطوریکه کمتر از پنج ماه و حدود چهار ماه، بهصورت صفر تا صد اجرا شده است.
مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی ساتبا، با بیان اینکه تجهیزات این نیروگاه از خارج کشور تأمین شده است، افزود: بخشی از تجهیزات از جمله استراکچرها توسط شرکت خارجی که پیمانکار پروژه بوده، تولید شده است. این شرکت با مدیریت مستر (ما) بهعنوان پیمانکار EPC پروژه فعالیت داشته است.
شبنورد بیان کرد: این نیروگاه در زمینی به مساحت حدود ۹۰ هکتار احداث شده و در مجموع حدود ۴۴ هزار پایه در آن اجرا شده است که بیش از ۷۵ درصد آنها بهصورت بتنی هستند؛ اجرای پایههای بتنی در نیروگاههای خورشیدی، با وجود افزایش زمان و هزینه اجرا، موجب افزایش پایداری سازه میشود.
وی در خصوص مشاور و عوامل اجرایی پروژه تصریح کرد: مشاور پروژه شرکت متعلق به بخش خصوصی بوده و نظارت بر اجرای کار نیز توسط همین شرکت انجام شده است؛ همچنین اجرای پروژه توسط شرکت خارجی بهعنوان پیمانکار فرعی صورت گرفته است.
مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی ساتبا گفت: پروژه نیروگاه خورشیدی شمسآباد در دو بخش تعریف شده است؛ شمسآباد ۱ با ظرفیت ۶۳ مگاوات که به مرحله اتصال به شبکه و بهرهبرداری رسیده و شمسآباد ۲ با ظرفیت ۳۲ مگاوات که در فاصله سه تا چهار کیلومتری این سایت قرار دارد و هماکنون در مرحله پایهکوبی است؛ پیشبینی میشود این بخش حداکثر تا دو ماه آینده وارد مدار شود.
ایجاد فرصت شغلی روزانه برای حدود ۱۰۰۰ نفر در زمان اوج فعالیت ساخت نیروگاه خورشیدی شمس آباد
«محمد آستارکی» از ثبت رکوردهای کمنظیر اجرایی در این پروژه با همکاری شرکت خارجی همکار در ساخت این نیروگاه خبر داد و با اشاره به ساختار اجرایی پروژه اظهار کرد: تأمین تجهیزات و قطعات و پیمانکاری اصلی این پروژه بر عهده شرکت خارجی بوده و شرکت متعلق به بخش خصوصی بهعنوان پیمانکار همکار ایرانی در حوزههای عمرانی و بتنی فعالیت داشته است. این مجموعه از اوایل شهریورماه سال جاری وارد سایت پروژه شده و عملیات اجرایی پیش از آن توسط سایر عوامل آغاز شده بود.
وی با بیان اینکه این پروژه شاهد یکی از سریعترین روندهای نصب پنل خورشیدی در کشور بوده است، افزود: در برخی روزها موفق شدیم بین ۴۴۰۰ تا ۵۰۰۰ پنل خورشیدی را در یک روز نصب کنیم؛ رکوردی که در مقایسه با پروژههای مشابه داخلی که اجرای آنها حداقل یک تا یکونیم ماه زمان میبرد، در سطح کشور کمنظیر است. به تأیید کارفرما و مشاور پروژه، سرعت اجرای این همکاری مشترک بخش خصوصی و شرکت خارجی در ایران بیسابقه بوده است.
نماینده شرکت مستقر در سایت نیروگاههای خورشیدی ۶۳ و ۳۲ مگاواتی شمسآباد ادامه داد: بر اساس تعهد ارائهشده به کارفرما، این همکاری شرکتهای داخلی و خارجی عملیات اجرایی را به گونهای برنامهریزی کرده است که از این پس ماهانه حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی را وارد چرخه تولید برق کشور کند. شرکت خارجی علاوه بر نیروگاههای خورشیدی، در حوزه نیروگاههای بادی و پروژههای مشابه نیز فعال بوده و یکی از بزرگترین تأمینکنندگان تجهیزات انرژی تجدیدپذیر در سطح جهان بهشمار میرود.
آستارکی با اشاره به اقدامات عمرانی پروژه گفت: این شرکت با سابقه تخصصی در حوزه بتن و اجرای پروژههای عمرانی در شرایط دشوار ژئوتکنیکی، موفق به حفر و بتنریزی حدود ۲۷ هزار چاله برای پایههای نیروگاه شده است؛ چالههایی با قطر ۴۰ سانتیمتر و عمق ۲ متر. در برخی روزها، عملیات بتنریزی روزانه به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ چاله نیز رسیده است.
وی با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی شمسآباد از ۱۹ زون ۳.۳ مگاواتی تشکیل شده که در مجموع ظرفیت ۶۳ مگاوات را شامل میشود، افزود: در اوج فعالیت پروژه، روزانه حدود یکهزار نفر نیروی انسانی شامل نیروهای ایرانی، خارجی و کارگران روزمزد در سایت مشغول به کار بودند که مدیریت بخش عمده آن بر عهده شرکت خارجی و پشتیبانی اجرایی توسط نیروهای ایرانی انجام میشد.
نماینده شرکت مستقر در سایت نیروگاههای خورشیدی ۶۳ و ۳۲ مگاواتی شمسآباد بیان کرد: در این پروژه حدود ۶۰ دستگاه ماشینآلات تخصصی شامل حفار، پایهکوب و شمعکوب توسط شرکت خارجی و با همکاری کارفرما بهصورت موقت وارد کشور شده است. همچنین همراهی فراتر از وظایف تعیینشده از سوی کارفرما و مشاور پروژه نقش مهمی در رفع چالشهای اجرایی و دستیابی به این موفقیت داشته است.
رکورد نصب روزانه ۴۰۰۰ صفحهخورشیدی در نیروگاه تجدیدپذیر ۶۳ مگاواتی شمسآباد
یدالله عادلی، مشاور و سرپرست کارگاهی شرکت ناظر بر عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی شمس آباد با تاکید بر سرعت بالای اجرای پروژه اظهار کرد: تمامی این عملیات در مدت سه ماه انجام شده که یک رکورد قابل توجه محسوب میشود؛ بهطوریکه روزانه بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ پنل خورشیدی نصب شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای هر مگاوات نیروگاه خورشیدی بهطور متوسط بین ۱.۲ تا ۱.۵ هکتار زمین مورد نیاز است، افزود: انتخاب زمین مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاش میشود زمینهایی با سطح مسطح انتخاب شوند، چرا که تسطیح زمین در مراحل بعدی هزینههای قابل توجهی به پروژه تحمیل میکند.
عادلی ادامه داد: پس از انتخاب زمین، عملیات نقشهبرداری انجام شده و مرحله پایهکوبی آغاز میشود. در این مرحله، تستهای مختلفی از جمله آزمایش فولاد و آزمونهای مربوط به نیروی کشش پایهها در محل اجرا صورت میگیرد و نتایج این آزمایشها به گروه طراحی منتقل میشود تا میزان دفن پایهها در زمین و نحوه تثبیت آنها تعیین شود. همچنین پارامترهای مکانیک خاک در محل پروژه بررسی و تحلیل میشود.
به گفته وی، در این پروژه تاکنون بیش از ۴۱ هزار پایه نصب شده که بهصورت سازههای میزی طراحی شدهاند. این میزها در دو نوع بزرگ و کوچک اجرا شدهاند؛ بهطوریکه میزهای بزرگ دارای ۲۴ پایه و میزهای کوچک دارای حدود ۱۲ پایه هستند و بر اساس شرایط زمین و زاویه مورد نیاز پنلها تنظیم میشوند.
مشاور و سرپرست کارگاهی نیروگاه ۶۳ مگاواتی شمس آباد با اشاره به نصب تجهیزات اصلی افزود: در این نیروگاه، ۸۸ هزار و ۹۸۰ پنل خورشیدی بر روی سازهها نصب شده است. پس از نصب پایهها، سازههای نگهدارنده بر روی آنها قرار گرفته و سپس پنلها نصب میشوند. در ادامه نیز مراحل اجرای کابل، تجهیزات برقی و اتصال به شبکه اجرا خواهد شد تا نیروگاه از طریق خط انتقال به پست متصل و وارد شبکه سراسری برق کشور شود.
عادلی با تاکید بر سرعت بالای اجرای پروژه اظهار کرد: تمامی این عملیات طی مدت سه ماه انجام شده که یک رکورد قابل توجه محسوب میشود؛ بهطوریکه روزانه بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ پنل خورشیدی نصب شده است. در حال حاضر پروژه در مراحل پایانی نصب صفحهها و پایهها قرار دارد.
وی گفت: با تلاش مجموعه اجرایی، این نیروگاه پیش از ۲۲ بهمنماه آماده بهرهبرداری شود و به شبکه برق کشور متصل شود.