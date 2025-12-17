پخش زنده
۲۵ تُن برنج قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال از یک کامیون در نائین کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ احسان بدیعیان افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۵ تُن برنج قاچاق بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی را کشف کردند.
وی ارزش محموله برنج قاچاق کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد:
پس از تشکیل پرونده برای فرد متخلف پرونده برای رسیدگی و مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.