روند اجرایی طرح های عمرانی فامنین در سفر یک روزه استاندار همدان و هیئت همراه به این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در سفر یک روزه به شهرستان فامنین، پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا ، پروژه آسفالت خیابان شهدا شهر فامنین را افتتاح کرد.
این طرح به طول یک کیلومتر با اعتباری افزون بر ۶۵۰ میلیارد ریال و با اجرای ۵ هزار و ۱۰۰ تن آسفالت و ۲ هزار و ۶۰۰ متر طول جدولگذاری به بهرهبرداری رسید.
در ادامه این سفر، حمید ملانوری شمسی از روند پیشرفت طرحهای ساختمان اداری و امدادی جمعیت هلالاحمر شهرستان فامنین بازدید کرد، این طرح در زمینی به مساحت ۹۶۰ متر مربع و با زیربنای ۷۰۰ متر مربع در دو طبقه در حال ساخت است و تاکنون با اختصاص ۵۷ میلیارد ریال، به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است.
او همچنین از پیشرفت فیزیکی ۶۵ پروژه ساختمان اداری و مجتمع فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فامنین که در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۱۰۰ متر مربع و با زیربنای یک هزار و ۷۰۰ متر مربع در حال اجراست و تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده و همچنین اجرای رمپ ورودی و خروجی آزادراه همدان ـ ساوه به شهر فامنین به طول ۲ هزار و ۱۲۰ متر و با اجرای عملیات خاکبرداری به میزان ۵۶ هزار و ۵۰۰ متر مکعب ، با اعتباری افزون بر یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال ، منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد و محور سهراهی اصله به کاج به طول ۱۳ کیلومتر که تاکنون ۳.۵ کیلومتر از این مسیر آسفالت شده است و ساختمان ایستگاه راهآهن با ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی و در قالب قراردادی به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان که از سال ۱۴۰۴ منعقد شده در حال اجرا و همچنین پروژه پایانه ترانزیت و ترانشیپمنت فامنین نیز با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و در قالب قراردادی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان در مراحل تکمیلی قرار دارد بازدید کرد.
در حاشیه این بازدیدها استاندار همدان از فعال شدن پروژههای این شهرستان خبر داد و گفت: در چارچوب برنامههای مدیریتی استان، مدیران موظف به حضور میدانی و رصد دقیق مسائل شهرستانها هستند تا اقدامات بر اساس اولویتهای واقعی استان انجام شود.
او افزود: در قالب «کاروان تدبیر، تلاش و توسعه» و با همراهی معاونان، مدیران استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به شهرستان فامنین سفر کردیم تا از نزدیک روند اجرای پروژههای عمرانی، فعالیتهای بخش خصوصی و مسائل اجرایی شهرستان را بررسی کنیم.
در این سفر، نشستهای مختلفی با فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلسات شورای توسعه و پیشرفت شهرستان برگزار شد.
استاندار همدان با تأکید بر نگاه تحولی و جهشی در اجرای پروژهها تصریح کرد: تلاش میکنیم مسائل شهرستانها را اولویتبندی کرده و با پیشبینی و تخصیص اعتبارات لازم، سرعت اجرای پروژهها را افزایش دهیم تا مردم هرچه سریعتر از نتایج آن بهرهمند شوند.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی فامنین تأکید کرد: پروژه اتصال شهرستان فامنین به بزرگراه که یکی از مطالبات چندین ساله مردم بود، با پیگیریهای انجامشده و همراهی نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، اکنون فعال است.
او افزود: همچنین برخی پروژههای سرمایهگذاری بخش خصوصی در مدت کوتاهی پیشرفت قابل توجهی داشتهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای شهرستان است.
استاندار همدان گفت: شهرستان فامنین که در سالهای گذشته با رکود برخی پروژهها مواجه بود، امروز شاهد تحرک جدی در حوزه عمرانی و شهری است و ما نیز کمک خواهیم کرد این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.
در ادامه این بازدیدها عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پروژههای فعال شهرستان گفت: پروژههای مهمی در حوزه زیرساخت و سرمایهگذاری در فامنین در حال اجراست که از جمله آنها میتوان به ایستگاه راهآهن فامنین اشاره کرد؛ پروژهای که سالها نیمهتمام مانده بود و از ابتدای امسال مجدداً فعال شده و امیدواریم تا پایان سال یا اوایل سال آینده به بهرهبرداری برسد.
او افزود: پروژه دسترسی مردم فامنین، آققوند و منطقه جهانآباد به آزادراه نیز که از مطالبات دیرینه مردم بود، آغاز شده و روند اجرایی آن رضایتبخش است، همچنین پروژههای فرهنگی، هلالاحمر و طرحهای سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد در دستور کار قرار دارد و بهزودی عملیات اجرایی برخی زیرساختهای این منطقه آغاز میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین با اشاره به نقش مجلس در حمایت از توسعه شهرستانها گفت: وظیفه مجلس، پیگیری و حمایت برای تأمین منابع و اعتبارات است و بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی فامنین از محل منابع ملی و اعتبارات تهران تأمین شده است؛ از جمله پروژههای راه، راهآهن و زیرساختهای ارتباطی که نقش مهمی در توسعه متوازن منطقهای دارند.